«Сменили два генератора, этой осенью сломался третий». Малые бизнесы стараются не потерять клиентов и доход из-за отключения света. Какая техника помогает им выживать?

Ирина Безкоровайна
Ирина Безкоровайна
Forbes

6 хв читання

Бізнес на генераторах /Getty Images

Как бизнес выживает на генераторах на четвертом году войны. Фото Getty Images

Бизнес ознакомился с работой на генераторах с первыми отключениями в Украине осенью 2022 года. Предпринимателей-новичков это только ждет, а «опытные» – уже отремонтировали или сменили несколько таких устройств. Что помогает малым бизнесам наладить генераторную юнит-экономику?

В днепровском Manana Cafe в прошлом году сменили два генератора, этой осенью сломался третий. Сеть пекарен «Ваш Лаваш» тоже работает на генераторах, на их обслуживание и ремонт в октябре потратила более 300 000 грн, а около 20% – приходится ежегодно менять. В киевском шоуруме Oseredok, который владелица купила весной 2025-го, мощностей «унаследованного» аккумулятора едва хватает на освещение.

Зима будет проходить «под атаками», прогнозирует директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. «Типичный цикл: после удара – 2–3 дня с долгими аварийными отключениями, затем ситуация улучшается, переходим к плановым графикам, ограничения уменьшаются – и так до следующего удара», – прогнозирует он.

