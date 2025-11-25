Прослухати матеріал
Россия с периодичностью в десять дней массово обстреливает украинскую энергетику. Такой темп ударов не позволяет полноценно ее восстановить. Насколько критична ситуация и выдержит ли энергосистема зиму?
Разорванная арматура, небо вместо потолка, обломки оборудования вперемешку с камнями вместо пола – так изнутри выглядит одна из электростанций ДТЭК после очередного российского обстрела, на видео опубликованном Аssociated Press 14 ноября.
– В шесть прилетели ракеты, прятались кто где, потому что бежать в укрытие было страшно, – говорит один из сотрудников компании.
