«Готовиться надо к худшему». Украине не удается восстановить энергосистему. Чего ждать зимой?

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

Зруйнована електростанція ДТЕК /пресс-служба ДТЭК

Разрушена электростанция ДТЭК Фото пресс-служба ДТЭК

Россия с периодичностью в десять дней массово обстреливает украинскую энергетику. Такой темп ударов не позволяет полноценно ее восстановить. Насколько критична ситуация и выдержит ли энергосистема зиму?

Разорванная арматура, небо вместо потолка, обломки оборудования вперемешку с камнями вместо пола – так изнутри выглядит одна из электростанций ДТЭК после очередного российского обстрела, на видео опубликованном Аssociated Press 14 ноября.

– В шесть прилетели ракеты, прятались кто где, потому что бежать в укрытие было страшно, – говорит один из сотрудников компании.

