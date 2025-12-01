Бізнес ознайомився з роботою на генераторах з першими відключеннями в Україні восени 2022 року. На підприємців-новачків це лише чекає, а «досвідчені» – вже відремонтували або змінили кілька таких пристроїв. Що допомагає малим бізнесам налагодити «генераторну» юніт-економіку?

У дніпровському Manana Cafe минулого року змінили два генератори, цієї осені зламався третій. Мережа пекарень «Ваш Лаваш» теж працює на генераторах, на їхнє обслуговування та ремонт у жовтні витратила понад 300 000 грн, а близько 20% – доводиться щороку міняти. У київському шоурумі Oseredok, який власниця купила навесні 2025-го, потужностей «успадкованого» акумулятора ледве вистачає на освітлення.

Зима проходитиме «під атаками», прогнозує директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. «Типовий цикл: після удару – 2–3 дні з довгими аварійними відключеннями, потім ситуація поліпшується, переходимо до планових графіків, обмеження зменшуються – і так до наступного удару», – прогнозує він.