Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
04:14 хвилин
Железнодорожные билеты на популярные маршруты раскупают в считанные минуты. Проблема – в неспособности «Укрзализныци» удовлетворить спрос, который в разы возрос во время войны. У ограниченной социальными обязательствами госкомпании нет средств, чтобы быстро закупить новые вагоны. Каков выход? 8 августа глава правления «Укрзализныци» Александр Перцовский представил план преодоления дефицита. Forbes Ukraine публикует главное
Несмотря на ажиотажный спрос на ж/д билеты, пассажирские перевозки «Укрзализныци» хронически убыточны. Как следствие, компании не хватает средств на обновление парка вагонов.
Решение этого уравнения упирается не только в деньги, говорит СЕО УЗ Александр Перцовский.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.