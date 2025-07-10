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«Укрзалізниця» у 2025-му витрачає на співробітників 52% доходу. 2,7 млрд грн чистого збитку торік спонукають найбільшого роботодавця країни до оптимізації. Під загрозою звільнення чверті адміністративного штату УЗ. Чому залізничний монополіст слідом за «Новою поштою» йде шляхом оптимізації?
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«Мені подобається підхід колег з «Нової Пошти», які пропонують йти «ближче до посилок», – каже CEO «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.
В УЗ подібна програма стартувала на початку року та отримала назву «Залізна ефективність». Компанія має скоротити щонайменше 25% адміністративно-управлінського персоналу, або понад 500 посад до кінця року, каже СЕО УЗ.
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