Залізничні квитки на популярні маршрути розкуповують за лічені хвилини. Проблема – у неспроможності «Укрзалізниці» задовольнити попит, який у рази зріс під час війни. Обмежена соціальними зобовʼязаннями держкомпанія не має коштів, щоб швидко закупити нові вагони. Який вихід? 8 серпня голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський представив план подолання дефіциту. Forbes Ukraine публікує головне
Попри ажіотажний попит на залізничні квитки, пасажирські перевезення «Укрзалізниці» хронічно збиткові. Як наслідок, компанії бракує коштів на оновлення парку вагонів.
Розвʼязання цього рівняння упирається не тільки у гроші, каже СЕО УЗ Олександр Перцовський.
