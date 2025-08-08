Підписка від 49 грн
20 нових «Інтерсіті» та рух потягів без зупинок. «Укрзалізниці» потрібно три роки, щоб подолати дефіцит квитків. Що планує CEO Олександр Перцовський

Влада Ясько /з особистого архіву
Влада Ясько
Forbes

2 хв читання

уз купити квитки /Getty Images

УЗ планує збільшити частку денного швидкісного руху на 30% за три роки Фото Getty Images

Залізничні квитки на популярні маршрути розкуповують за лічені хвилини. Проблема – у неспроможності «Укрзалізниці» задовольнити попит, який у рази зріс під час війни. Обмежена соціальними зобовʼязаннями держкомпанія не має коштів, щоб швидко закупити нові вагони. Який вихід? 8 серпня голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський представив план подолання дефіциту. Forbes Ukraine публікує головне

Попри ажіотажний попит на залізничні квитки, пасажирські перевезення «Укрзалізниці» хронічно збиткові. Як наслідок, компанії бракує коштів на оновлення парку вагонів.

Розвʼязання цього рівняння упирається не тільки у гроші, каже СЕО УЗ Олександр Перцовський.

