Несмотря на боевые действия, Украина запускает крупнейший инвестиционный проект в портовой сфере – концессию терминала в порту Черноморск, который до войны обрабатывал 50% контейнерного потока страны. Когда будет объявлен победитель и возможно ли остановить российский теневой флот, кроме подрывов танкеров морскими дронами СБУ? Интервью с заместителем министра развития общин и территорий Аленой Шкрум
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1259 грн замість
1799 грн. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. В період акції Christmas sale діє знижка 30% 🎁
Более 40 компаний с четырех континентов заинтересованы в проекте концессии терминала в порту Черноморск, говорит заместитель министра развития общин и территорий Алена Шкрум. В случае успешной реализации проект принесет государству до $1 млрд за 40 лет.
Алена Шкрум рассказывает, кто среди потенциальных инвесторов и почему государство выбрало для их отбора «конкурентный диалог» вместо тендера на Prozorro?
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.