Несмотря на боевые действия, Украина запускает крупнейший инвестиционный проект в портовой сфере – концессию терминала в порту Черноморск, который до войны обрабатывал 50% контейнерного потока страны. Когда будет объявлен победитель и возможно ли остановить российский теневой флот, кроме подрывов танкеров морскими дронами СБУ ? Интервью с заместителем министра развития общин и территорий Аленой Шкрум

Более 40 компаний с четырех континентов заинтересованы в проекте концессии терминала в порту Черноморск, говорит заместитель министра развития общин и территорий Алена Шкрум. В случае успешной реализации проект принесет государству до $1 млрд за 40 лет.

Алена Шкрум рассказывает, кто среди потенциальных инвесторов и почему государство выбрало для их отбора «конкурентный диалог» вместо тендера на Prozorro?