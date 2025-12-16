Попри бойові дії Україна запускає найбільший інвестиційний проєкт у портовій сфері – концесію термінала в порту Чорноморськ, який до війни обробляв 50% контейнерного потоку країни. Коли буде оголошено переможця та чи можливо зупинити російський тіньовий флот, окрім підривів танкерів морськими дронами СБУ? Інтервʼю із заступницею міністра розвитку громад та територій Альоною Шкрум
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1259 грн замість
1799 грн. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. В період акції Christmas sale діє знижка 30% 🎁
Понад 40 компаній з чотирьох континентів зацікавлені в проєкті концесії терміналу в порту Чорноморськ, каже заступниця міністра розвитку громад та територій Альона Шкрум. У разі успішної реалізації проєкт принесе державі до $1 млрд за 40 років.
Альона Шкрум розповідає, хто серед потенційних інвесторів та чому держава обрала для їхнього відбору «конкурентний діалог» замість тендера на Prozorro?
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.