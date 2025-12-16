Підписка від 49 грн
Альона Шкрум /Фото Артем Галкін
«40 світових компаній проявили інтерес». Про концесію порту Чорноморськ, боротьбу з тіньовим флотом РФ і $524 млрд на відбудову – інтерв’ю з заступницею міністра розвитку Альоною Шкрум

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

6 хв читання

Мінімум 50% відбудови залежатиме від бізнесу - Шкрум Фото Фото Артем Галкін

Попри бойові дії Україна запускає найбільший інвестиційний проєкт у портовій сфері – концесію термінала в порту Чорноморськ, який до війни обробляв 50% контейнерного потоку країни. Коли буде оголошено переможця та чи можливо зупинити російський тіньовий флот, окрім підривів танкерів морськими дронами СБУ? Інтервʼю із заступницею міністра розвитку громад та територій Альоною Шкрум

Понад 40 компаній з чотирьох континентів зацікавлені в проєкті концесії терміналу в порту Чорноморськ, каже заступниця міністра розвитку громад та територій Альона Шкрум. У разі успішної реалізації проєкт принесе державі до $1 млрд за 40 років.

Альона Шкрум розповідає, хто серед потенційних інвесторів та чому держава обрала для їхнього відбору «конкурентний діалог» замість тендера на Prozorro?

