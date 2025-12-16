Попри бойові дії Україна запускає найбільший інвестиційний проєкт у портовій сфері – концесію термінала в порту Чорноморськ, який до війни обробляв 50% контейнерного потоку країни. Коли буде оголошено переможця та чи можливо зупинити російський тіньовий флот, окрім підривів танкерів морськими дронами СБУ ? Інтервʼю із заступницею міністра розвитку громад та територій Альоною Шкрум

Понад 40 компаній з чотирьох континентів зацікавлені в проєкті концесії терміналу в порту Чорноморськ, каже заступниця міністра розвитку громад та територій Альона Шкрум. У разі успішної реалізації проєкт принесе державі до $1 млрд за 40 років.

Альона Шкрум розповідає, хто серед потенційних інвесторів та чому держава обрала для їхнього відбору «конкурентний діалог» замість тендера на Prozorro?