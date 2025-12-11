У грудні РФ збільшила перевезення нафти танкерами до максимуму з початку війни – 3,68 млн барелів на день. З кінця листопада СБУ вивели з ладу три «тіньові» судна, що возять російську нафту. Чому не працюють санкції та скільки втрат атаки України морськими дронами здатні нанести ворогу?

10 грудня Служба безпеки України поширила відео, на якому чотири українські морські дрони Sea Baby врізаються в танкер «тіньового флоту» РФ Dashan. Судно під прапором Коморських островів рухалося в напрямку портового терміналу «Новоросійськ». Після потужних вибухів біля корми судно вивели з ладу, за даними СБУ.

Це третє судно з «тіньового флоту» РФ, яке українські дрони вивели з ладу за останні тижні. Наприкінці листопада танкери Kairos і Virat, що йшли під прапором Гамбії, майже одночасно зазнали атак біля узбережжя Туреччини. Ще одне судно з «тіньового флоту» РФ 10 грудня СБУ арештувала в порту Одеси – воно вивозило крадене зерно із Севастополя.