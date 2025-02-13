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«Абсурдная ситуация». Зеленский ударил санкциями по Порошенко, Жеваго, Коломойскому и Боголюбову. Что угрожает их бизнесу

Ира Крицкая /из личного архива
Ира Крицкая
Forbes
Игорь Орел /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Игорь Орел
Forbes
Александр Шарипов /из личного архива
Александр Шарипов
Forbes
Влада Ясько /из личного архива
Влада Ясько
Forbes

7 хв читання

Зеленський, санкції /Офис президента Украины

Зеленский утвердил санкции против Порошенко, Коломойского, Боголюбова и Жеваго Фото Офис президента Украины

СНБО ввел санкции против Петра Порошенко, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, Константина Жеваго и Виктора Медведчука. Ради одного из них даже собрали экстренное заседание Кабмина. Forbes Ukraine узнал детали решений и подсчитал активы, которые могут потерять когда-то самые богатые люди страны

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Санкции предусматривают блокировку активов, полное прекращение торговых операций и вывод капитала, запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества и т.п.

В санкционном списке оказались сразу четыре бизнесмена, в разные годы входившие в десятку самых богатых Forbes Ukraine.

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