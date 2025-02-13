«Абсурдная ситуация». Зеленский ударил санкциями по Порошенко, Жеваго, Коломойскому и Боголюбову. Что угрожает их бизнесу

СНБО ввел санкции против Петра Порошенко, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, Константина Жеваго и Виктора Медведчука. Ради одного из них даже собрали экстренное заседание Кабмина. Forbes Ukraine узнал детали решений и подсчитал активы, которые могут потерять когда-то самые богатые люди страны
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Санкции предусматривают блокировку активов, полное прекращение торговых операций и вывод капитала, запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества и т.п.
В санкционном списке оказались сразу четыре бизнесмена, в разные годы входившие в десятку самых богатых Forbes Ukraine.
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