«Абсурдная ситуация». Зеленский ударил санкциями по Порошенко, Жеваго, Коломойскому и Боголюбову. Что угрожает их бизнесу

СНБО ввел санкции против Петра Порошенко, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, Константина Жеваго и Виктора Медведчука. Ради одного из них даже собрали экстренное заседание Кабмина. Forbes Ukraine узнал детали решений и подсчитал активы, которые могут потерять когда-то самые богатые люди страны