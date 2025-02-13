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Forbes Digital

«Абсурдна ситуація». Зеленський вдарив санкціями по Порошенку, Жеваго, Коломойському та Боголюбову. Що загрожує їхньому бізнесу 

Іра Крицька /з особистого архіву
Іра Крицька
Forbes
Ігор Орел /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Ігор Орел
Forbes
Олександр Шаріпов /з особистого архіву
Олександр Шаріпов
Forbes
Влада Ясько /з особистого архіву
Влада Ясько
Forbes

7 хв читання

Зеленський, санкції /Офіс президента України

Зеленський затверив санкції проти Порошенка, Коломойського, Боголюбова та Жеваго Фото Офіс президента України

РНБО ввело санкції проти Петра Порошенка, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, Костянтина Жеваго та Віктора Медведчука. Задля одного з них навіть зібрали екстрене засідання Кабміну. Forbes Ukraine дізнався деталі рішень та підрахував активи, які потенційно можуть втратити колись набагатші люди країни

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Санкції передбачають блокування активів, повне припинення торговельних операцій та виведення капіталу, заборону участі в приватизації, оренді державного майна тощо.

У санкційному списку опинилися одразу чотири бізнесмени, що у різні роки входили до десятки найбагатших Forbes Ukraine. 

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