«Абсурдна ситуація». Зеленський вдарив санкціями по Порошенку, Жеваго, Коломойському та Боголюбову. Що загрожує їхньому бізнесу 

РНБО ввело санкції проти Петра Порошенка, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, Костянтина Жеваго та Віктора Медведчука. Задля одного з них навіть зібрали екстрене засідання Кабміну. Forbes Ukraine дізнався деталі рішень та підрахував активи, які потенційно можуть втратити колись набагатші люди країни