АЗС з 1 травня продаватимуть бензин із біоетанолом. Як це вплине на якість та ціну пального? Пояснюють керівники ОККО, WOG, UPG та «Укрнафти»

З 1 травня бензин в Україні продаватимуть із вмістом біоетанолу. Чи може останній нашкодити двигуну? Чи очікується зростання цін на пальне? Та коли суміш почнуть виробляти в Україні? Пояснюють гендиректор WOG Андрій Пивоварський, СЕО ОККО Василь Даниляк, засновник UPG Володимир Петренко та комерційний директор «Укрнафти» Сергій Федоренко