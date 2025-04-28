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АЗС з 1 травня продаватимуть бензин із біоетанолом. Як це вплине на якість та ціну пального? Пояснюють керівники ОККО, WOG, UPG та «Укрнафти»

Анастасія Дейна /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Анастасія Дейна
Forbes

3 хв читання

Ціни на пальне, АЗС /Зображення згенеровано ШІ Midjourney в співавторстві з Анастасією Савеленко

Ціни на АЗС навряд чи підвищаться з 1 травня через закон про біоетанол, вважають топменеджери найбільших мереж. Фото Зображення згенеровано ШІ Midjourney в співавторстві з Анастасією Савеленко

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З 1 травня бензин в Україні продаватимуть із вмістом біоетанолу. Чи може останній нашкодити двигуну? Чи очікується зростання цін на пальне? Та коли суміш почнуть виробляти в Україні? Пояснюють гендиректор WOG Андрій Пивоварський, СЕО ОККО Василь Даниляк, засновник UPG Володимир Петренко та комерційний директор «Укрнафти» Сергій Федоренко

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