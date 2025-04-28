АЗС з 1 травня продаватимуть бензин із біоетанолом. Як це вплине на якість та ціну пального? Пояснюють керівники ОККО, WOG, UPG та «Укрнафти»

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З 1 травня бензин в Україні продаватимуть із вмістом біоетанолу. Чи може останній нашкодити двигуну? Чи очікується зростання цін на пальне? Та коли суміш почнуть виробляти в Україні? Пояснюють гендиректор WOG Андрій Пивоварський, СЕО ОККО Василь Даниляк, засновник UPG Володимир Петренко та комерційний директор «Укрнафти» Сергій Федоренко
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