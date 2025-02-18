«Нарастили производство в десять раз». «Украинская бронетехника» за три года выросла в 470 раз. Что в планах? Интервью с СЕО Владиславом Бельбасом

Несмотря на скандалы с закупками оружия , в 2024-м «Украинская бронетехника» опередила всех государственных специмпортеров и стала ключевым поставщиком Минобороны, при этом производственные площади УБ выросли в десять раз. Что толкает малоизвестную до войны компанию вверх?

«Украинская бронетехника» производит бронеавтомобили «Варта» и «Новатор», минометы, поставляет шасси для САУ «Богдана» и является подрядчиком КБ «Луч» по производству машин и техники для комплекса «Нептун» и РСЗО «Ольха». Во время большой войны компания овладела производством артиллерийских боеприпасов, а с конца прошлого года испытывает силы в новой нише – дронах.

За время полномасштабного вторжения выручка «Украинской бронетехники» выросла в 470 раз: со 103 млн грн в 2021 году до 48 млрд грн в 2024-м.