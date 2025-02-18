«Наростили виробництво вдесятеро». «Українська бронетехніка» за три роки зросла в 470 разів. Що у планах? Інтерв’ю із СЕО Владиславом Бельбасом

Попри скандали із закупівлями зброї, у 2024-му «Українська бронетехніка» випередила усіх державних спецімпортерів та стала ключовим постачальником Міноборони, при цьому виробничі площі УБ зросли вдесятеро. Що штовхає маловідому до війни компанію вгору?
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«Українська бронетехніка» виробляє бронеавтомобілі «Варта» та «Новатор», міномети, постачає шасі для САУ «Богдана» та є підрядником КБ «Луч» із виробництва машин і техніки для комплекса «Нептун» та РСЗВ «Вільха». Під час великої війни компанія опанувала виробництво артилерійських боєприпасів, а з кінця минулого року випробовує сили у новій ніші – дронах.
За час повномасштабного вторгнення виторг «Української бронетехніки» зріс у 470 разів: зі 103 млн грн у 2021 році до 48 млрд грн у 2024-му.
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