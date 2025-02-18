«Наростили виробництво вдесятеро». «Українська бронетехніка» за три роки зросла в 470 разів. Що у планах? Інтерв’ю із СЕО Владиславом Бельбасом

Попри скандали із закупівлями зброї , у 2024-му «Українська бронетехніка» випередила усіх державних спецімпортерів та стала ключовим постачальником Міноборони, при цьому виробничі площі УБ зросли вдесятеро. Що штовхає маловідому до війни компанію вгору?

«Українська бронетехніка» виробляє бронеавтомобілі «Варта» та «Новатор», міномети, постачає шасі для САУ «Богдана» та є підрядником КБ «Луч» із виробництва машин і техніки для комплекса «Нептун» та РСЗВ «Вільха». Під час великої війни компанія опанувала виробництво артилерійських боєприпасів, а з кінця минулого року випробовує сили у новій ніші – дронах.

За час повномасштабного вторгнення виторг «Української бронетехніки» зріс у 470 разів: зі 103 млн грн у 2021 році до 48 млрд грн у 2024-му.