«Будет появляться еще больше китайских инвесторов». Почему Игорь Мазепа продает янтарный бизнес и кто добывает больше всего янтаря в Украине

Основатель и CEO Concorde Capital Игорь Мазепа продал крупнейшего в Украине частного добытчика янтаря – «Центр «Солнечное ремесло» – созданной месяц назад компании китайского бизнесмена Рена Йонгпенга. Другая янтарная компания Мазепы тоже в скором времени будет продана китайцам, анонсировал бизнесмен. Почему он выходит из янтарного бизнеса и чем солнечные камни, несмотря на войну, привлекают бизнес из Китая?
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«Решил концентрироваться на вещах более существенных и материальных. Не распылять энергию», – говорит основатель и CEO Concorde Capital Игорь Мазепа в эфире «Business Breakfast с Владимиром Федориным» 6 ноября.
Так он прокомментировал продажу в начале ноября крупнейшего частного добытчика янтаря – ООО «Центр «Солнечное ремесло». Мазепе принадлежало 58% компании, еще 32% было у экс-руководителя Юрия Благодира, 10% – у Галины Симхи. 5 ноября единоличным владельцем компании стал китайский инвестор Рен Йонгпенг через украинскую компанию «Люмос Плюс», основанную 19 сентября.
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