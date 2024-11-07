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«Буде з’являтися ще більше китайських інвесторів». Чому Ігор Мазепа продає бурштиновий бізнес і хто видобуває найбільше бурштину в Україні

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

2 хв читання

Ігор Мазепа продає бурштиновий бізнес китайцям /колаж Анастасія Решетнік

Чому Ігор Мазепа продає бурштиновий бізнес китайцям і хто видобуває найбільше бурштину в Україні Фото колаж Анастасія Решетнік

Засновник і CEO Concorde Capital Ігор Мазепа продав найбільшого в Україні приватного видобувача бурштину – «Центр «Сонячне ремесло» – створеній місяць тому компанії китайського бізнесмена Рена Йонгпенга. Інша бурштинова компанія Мазепи теж незабаром буде продана китайцям, анонсував бізнесмен. Чому він виходить із бурштинового бізнесу та чим сонячне каміння, попри війну, приваблює бізнес із Китаю?

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«Вирішив концентруватися на речах більш суттєвих і більш матеріальних. Не розпорошувати енергію», – каже засновник і CEO Concorde Capital Ігор Мазепа в етері «Business Breakfast із Володимиром Федоріним» 6 листопада. 

Так він прокоментував продаж на початку листопада найбільшого приватного видобувача бурштину – ТОВ «Центр «Сонячне ремесло». Мазепі належало 58% компанії, ще 32% було в екскерівника Юрія Благодира, 10% – у Галини Симхи. 5 листопада одноосібним власником компанії став китайський інвестор Рен Йонгпенг через українську компанію «Люмос Плюс», засновану 19 вересня. 

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