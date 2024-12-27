Буковель – от 4000 до 40 000 грн и курорты без россиян. Украинцы выбрали отдых на Рождество и Новый год. Сколько это стоит?

Все больше украинцев проводят новогодние праздники вне дома. Впрочем, речь идет в основном о женщинах и людях постарше. Загруженность гостиниц впервые за три года возросла до 90% на праздничный период. Часть украинцев – уедут за границу. Куда именно и сколько потратят?
Война существенно изменила туристические привычки – новогодний период больше не пиковый сезон для путешествий, рассказывает управляющая директор «Join UP! Украина» Ирина Мосулезная.
Уменьшение спроса на зимние путешествия она объясняет экономическими факторами, ограниченными возможностями выезда за границу и общей психологической усталостью. «Для многих украинцев путешествия в настоящее время кажутся неуместными или финансово тягостными, приоритет отдается отдыху дома», – отмечает она.
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