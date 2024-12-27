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Буковель – від 4000 до 40 000 грн і курорти без росіян. Українці обрали відпочинок на Різдво і Новий рік. Скільки це коштує?

Микола Маранчак /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Микола Маранчак
Forbes

2 хв читання

Найвищий попит на квитки «Укрзалізниці» – на 27-30 грудня 2024 року Фото Ілюстрація Shutterstock

Все більше українців проводять новорічні свята не вдома. Втім, мова йде здебільшого про жінок і людей старшого віку. Завантаженість готелей на свята вперше за три роки зросла до 90% на святковий період. Частина українців – поїдуть за кордон. Куди саме і скільки витратять? 

Війна суттєво змінила туристичні звички – новорічний період більше не піковий сезон для подорожей, розповідає керівна директорка «Join UP! Україна» Ірина Мосулезна. 

Зменшення попиту на зимові подорожі вона пояснює економічними факторами, обмеженими можливостями виїзду за кордон і загальною психологічною втомою. «Для багатьох українців подорожі в цей час здаються недоречними чи фінансово обтяжливими, пріоритет надається відпочинку вдома», – зауважує вона.

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