Буковель – від 4000 до 40 000 грн і курорти без росіян. Українці обрали відпочинок на Різдво і Новий рік. Скільки це коштує?

Все більше українців проводять новорічні свята не вдома. Втім, мова йде здебільшого про жінок і людей старшого віку. Завантаженість готелей на свята вперше за три роки зросла до 90% на святковий період. Частина українців – поїдуть за кордон. Куди саме і скільки витратять?