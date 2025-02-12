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Dragon Capital продает бизнес-центр в Киеве возле Андреевского спуска. Сколько стоит офисная недвижимость в центре столицы

Александр Шарипов /из личного архива
Александр Шарипов
Forbes

3 хв читання

Власник Dragon Capital Томаш Фіала і його бізнес-центр на Подолі у Києві /коллаж Анастасия Решетник

Владелец Dragon Capital Томаш Фиала и его бизнес-центр на Подоле в Киеве Фото коллаж Анастасия Решетник

Dragon Capital выставила на продажу один из своих бизнес-центров – на Подоле в центре Киева. Продавец рассчитывает на быструю сделку. Есть ли шансы?

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У бизнес-центра нет названия, он находится на улице Боричев Тик недалеко от Почтовой площади и Андреевского спуска в Киеве. Цель – завершить сделку в течение трех–шести месяцев, говорит Владимир Масак, представитель компании SnP Partners, которую Dragon Capital привлекла для поиска покупателя.

«Продажа этого бизнес-центра – часть нашей стратегии управления инвестиционным портфелем в зависимости от рыночных условий и приоритетов», – прокомментировали в пресс-службе Dragon Capital.

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