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Dragon Capital продає бізнес-центр у Києві біля Андріївського узвозу. Скільки коштує офісна нерухомість у центрі столиці

Олександр Шаріпов /з особистого архіву
Олександр Шаріпов
Forbes

3 хв читання

Власник Dragon Capital Томаш Фіала і його бізнес-центр на Подолі у Києві /колаж Анастасія Решетнік

Власник Dragon Capital Томаш Фіала і його бізнес-центр на Подолі у Києві Фото колаж Анастасія Решетнік

Dragon Capital виставила на продаж один зі своїх бізнес-центрів – на Подолі у центрі Києві. Продавець розраховує на швидку угоду. Чи є шанси?

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Бізнес-центр не має назви і знаходиться на вулиці Боричів Тік неподалік Поштової площі та Андріївського узвозу у Києві. Мета – завершити угоду протягом трьох–шести місяців, каже Володимир Масак, представник компанії SnP Partners, яку Dragon Capital залучили для пошуку покупця.

«Продаж цього бізнес-центру – частина нашої стратегії управління інвестиційним портфелем залежно від ринкових умов і пріоритетів», – прокоментували у пресслужбі Dragon Capital. 

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