Dragon Capital продає бізнес-центр у Києві біля Андріївського узвозу. Скільки коштує офісна нерухомість у центрі столиці

Dragon Capital виставила на продаж один зі своїх бізнес-центрів – на Подолі у центрі Києві. Продавець розраховує на швидку угоду. Чи є шанси?

Бізнес-центр не має назви і знаходиться на вулиці Боричів Тік неподалік Поштової площі та Андріївського узвозу у Києві. Мета – завершити угоду протягом трьох–шести місяців, каже Володимир Масак, представник компанії SnP Partners, яку Dragon Capital залучили для пошуку покупця.

«Продаж цього бізнес-центру – частина нашої стратегії управління інвестиційним портфелем залежно від ринкових умов і пріоритетів», – прокоментували у пресслужбі Dragon Capital.