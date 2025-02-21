«Виски-стартап». Евгений Черняк запускает производство канадского виски, инвестируя в него $1,3 млн. Как он будет конкурировать с Jameson и Crown Royal

Основатель Global Spirits Евгений Черняк запустил контрактное производство виски в Канаде. Часть изготовленных партий он планирует оставлять на местном рынке, другое экспортировать в несколько стран мира, в частности в Украину. Сработает ли идея

«Добавляем в портфель канадский виски, хотим закрепиться на этом рынке», – говорит основатель Global Spirits Евгений Черняк.

Контрактный разлив он начал на предприятии Stillus Craft Spirits в Канаде, расположенном между Торонто и Оттавой. Первую партию канадского виски Global Spirits планирует выпустить в ноябре 2025 года.