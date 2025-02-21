«Віскі-стартап». Євген Черняк запускає виробництво канадського віскі, інвестуючи в нього $1,3 млн. Як він конкуруватиме з Jameson та Crown Royal

Засновник Global Spirits Євген Черняк запустив контрактне виробництво віскі у Канаді. Частину виготовлених партій він планує залишати на місцевому ринку, інше – експортувати в декілька країн світу, зокрема в Україну. Чи спрацює ідея

«Додаємо в портфель канадський віскі, хочемо закріпитись на цьому ринку», – каже засновник Global Spirits Євген Черняк.

Контрактний розлив він почав на підприємстві Stillus Craft Spirits у Канаді, розташованому між Торонто і Оттавою. Першу партію канадського віскі Global Spirits планує випустити в листопаді 2025 року.