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«Віскі-стартап». Євген Черняк запускає виробництво канадського віскі, інвестуючи в нього $1,3 млн. Як він конкуруватиме з Jameson та Crown Royal

Олександр Шаріпов /з особистого архіву
Олександр Шаріпов
Forbes

3 хв читання

Засновник Global Spirits Євген Черняк /надано пресслужбою, а також оброблено і доповнено за допомогою ШІ (штучного інтелекту) Photoshop Beta.

Засновник Global Spirits Євген Черняк Фото надано пресслужбою, а також оброблено і доповнено за допомогою ШІ (штучного інтелекту) Photoshop Beta.

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Засновник Global Spirits Євген Черняк запустив контрактне виробництво віскі у Канаді. Частину виготовлених партій він планує залишати на місцевому ринку, інше – експортувати в декілька країн світу, зокрема в Україну. Чи спрацює ідея

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«Додаємо в портфель канадський віскі, хочемо закріпитись на цьому ринку», – каже засновник Global Spirits Євген Черняк.

Контрактний розлив він почав на підприємстві Stillus Craft Spirits у Канаді, розташованому між Торонто і Оттавою. Першу партію канадського віскі Global Spirits планує випустити в листопаді 2025 року.

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