Супермаркет «Тайстра», фото предоставлено пресс-службой «Тайстра Групп» /пресс-служба Тайстры
Феномен Буковины. Сеть «Тайстра» удвоила выручку до 2,6 млрд грн в 2024-м. Стоит ли беспокоиться АТБ и «Сими»?

Выручка черновицкого ритейлера «Тайстра Групп» во время войны выросла почти в пять раз. В портфеле – более 80 магазинов в пяти областях. В чем секрет регионального лидера

Первые магазины «Тайстра» появились в Черновцах в начале 2000-х. В 2021-м сеть объединили в «Тайстра Групп», которая ныне насчитывает более 80 магазинов в Черновицкой, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой и Тернопольской областях.

Начинали работу под несколькими брендами, в том числе «Рома», «Норма» и «Эконом», которые после ребрендинга стали единой сетью «Тайстра», – рассказывает CEO группы компаний Екатерина Боршан. В 2023 году в Черновцах также открыли гастрогалерею «ОнDe», сочетающую магазин, винотеку и собственную пекарню.

