Виторг чернівецького ритейлера «Тайстра Груп» під час війни зріс майже упʼятеро. У портфелі – понад 80 магазинів у п’яти областях. У чому секрет регіонального лідера
Перші магазини «Тайстра» з’явилися в Чернівцях на початку 2000-х. У 2021-му мережу об’єднали в «Тайстра Груп», яка нині налічує понад 80 магазинів у Чернівецькій, Івано-Франківській, Хмельницькій, Вінницькій та Тернопільській областях.
Починали роботу під кількома брендами, зокрема «Рома», «Норма» та «Економ», які після ребрендингу стали єдиною мережею «Тайстра», – розповідає CEO групи компаній Катерина Боршан. У 2023-му в Чернівцях також відкрили гастрогалерею «ОнDe», яка поєднує магазин, винотеку та власну пекарню.
