Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Супермаркет «Тайстра», фото надано пресслужбою «Тайстра Груп» /пресслужба Тайстри
Категорія
Компанії
Дата

Forbes Digital

Феномен Буковини. Мережа «Тайстра» подвоїла виторг до 2,6 млрд грн у 2024-му. Чи варто хвилюватися АТБ і «Сімі»?

Юлія Бугайова
Юлія Бугайова
Forbes

2 хв читання

Супермаркет «Тайстра», фото надано пресслужбою «Тайстра Груп» Фото пресслужба Тайстри

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

04:17 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 04:17

Виторг чернівецького ритейлера «Тайстра Груп» під час війни зріс майже упʼятеро. У портфелі – понад 80 магазинів у п’яти областях. У чому секрет регіонального лідера

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Перші магазини «Тайстра» з’явилися в Чернівцях на початку 2000-х. У 2021-му мережу об’єднали в «Тайстра Груп», яка нині налічує понад 80 магазинів у Чернівецькій, Івано-Франківській, Хмельницькій, Вінницькій та Тернопільській областях.

Починали роботу під кількома брендами, зокрема «Рома», «Норма» та «Економ», які після ребрендингу стали єдиною мережею «Тайстра», – розповідає CEO групи компаній Катерина Боршан. У 2023-му в Чернівцях також відкрили гастрогалерею «ОнDe», яка поєднує магазин, винотеку та власну пекарню. 

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні