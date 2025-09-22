Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Компании
Дата

Инновации с окупаемостью. МХП и Modern Expo сделали ставку на инновационный подход. Что это дает?

Влада Ясько /из личного архива
Влада Ясько
Forbes

4 хв читання

Форум промисловців, Форбс /Forbes

Игорь Мордас, директор департамента производства Modern Expo, Сергей Панов, заместитель технического директора производственного направления МХП, Евгений Ковнир, руководитель офиса по управлению операционной эффективностью «Астарты». Фото Forbes

Как МХП уменьшила обычную технику на 50% и почему технические специалисты выполняют до 60% аварийных ремонтов без участия слесарей или инженеров? С какой сложностью столкнулась Modern Expo, когда внедряла Lean-подход на производстве? На Форуме промышленников-2025 от Forbes Ukraine на эти вопросы ответили Сергей Панов, заместитель технического директора производственного направления МХП, и Игорь Мордас, директор департамента производства Modern Expo

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

«Чтобы зажигать людей новыми идеями, нужно гореть самому», – говорит модератор панельной дискуссии Евгений Ковнир, руководитель офиса по управлению операционной эффективностью «Астарты».

У МХП и Modern Expo есть в этом опыт. Какие примеры стратегических инициатив, внедренных в масштабах всей компании, принесли положительный результат и какие сложности были на пути? Пересказываем главное из дискуссии.

Сергей Панов, заместитель технического директора производственного направления МХП

Одна из самых больших стратегических инвестиций в процессы компании – это наша инновационная платформа Smart Maintenance. С ее помощью мы обслуживаем активы, управляем ресурсами и проводим стратегическое планирование на несколько лет вперед.

Платформа включает 163 000 единиц оборудования и 22 предприятия. В следующем году – подключим еще 18 предприятий. В настоящее время ею управляют 300 операторов.

Что такое Smart Maintenance

Smart Maintenance – это цифровая платформа и чатботы для управления ремонтами. С ее помощью МХП, в частности, менеджерит организацию планово-предупредительных ремонтов, техники подают заявки на склад или закупку и списывают запчасти.

Идея появилась у инициативной группы сотрудников на одном из производств компании. Ее писал инженер, даже не программист. Они хотели просто построить и настроить свои внутренние процессы.

Мы решили масштабировать эту идею, потому что видим на рынке дефицит технических специалистов, который будет увеличиваться. Встал вопрос: «Как использовать уменьшающийся ресурс в наших масштабах?». У нас есть 2500 инженеров и других специалистов технического направления на производстве.

Что компания получает от реализации этой идеи? Автономное обслуживание – классический ТРМ, когда операторы выполняют работу техников. Мы самостоятельно выполняем до 60% аварийных ремонтов техники вместо слесарей или инженеров. Кроме того, простои техники уменьшились до 50% в зависимости от участка, качество улучшилось на 10–12%.

Мы пишем стратегию на три года вперед, учитывая эту платформу. В следующем году благодаря ей будем управлять инвестициями и загруженностью персонала. Сейчас даем право собственности на эту платформу.

Операторы реагировали на инициативу по-разному на каждом производстве. Поэтому мы ввели ранговую систему и соответствующую оплату. Если ты приходишь с нулевым рангом, а заканчиваешь третьим – разница составляет 20–30% финансовой мотивации. Где-то переводили техников, где-то добавляли.

Но в целом это решение было воспринято хорошо – как повод для дополнительного заработка и карьерного роста. Потому что следующее звено, куда переходят технические специалисты, – техническая служба компании.

Вызов во внедрении этой платформы, с которым мы успешно справились, – это унификация большого количества активов. Вначале не было понятно, например, должен ли центральный офис подстраиваться под конкретные производства или наоборот. Я пришел к выводу, что нужно унифицировать стандарты, отчетность и подходы, но не вмешиваться в схему взаимодействия команд и их строение. Здесь компания должна быть гибкой и подстраиваться под «органику» на местах.

Второй вызов – готовность системы и людей. Для этого нужно создавать комьюнити. Мы для этого внедряем институт инженерного дела, банк идей, где платим за инновационные идеи, дуальное образование. В таких условиях новая система интегрируется, а не отталкивается.

Другое направление инноваций – это искусственный интеллект. У нас есть политика ИИ, внедряем много инициатив. Например, уже несколько лет мы работаем с прогнозированием потребления энергетики в птичниках с помощью ИИ. Другая инновация – выращивание птицы с помощью зоотехника на основе искусственного интеллекта. В 2028 году планируем внедрить ИИ и в платформу Smart Maintenance.

Игорь Мордас, директор департамента производства Modern Expo

Одна из наших стратегических инициатив, внедренная давно, но работающая по сей день, – это методология Lean. Это та методология, которая позволяет избежать потерь и неэффективности, наращивать производство и увеличивать объемы выпуска продукции на единицу площади.

Что такое Lean?

Lean-подход – это методология менеджмента и способ мышления, фокусирующийся на устранении потерь для достижения большей эффективности, производительности и качества при меньших затратах ресурсов.

Инициатива шла от владельца компании Петра Пилипюка, который в «нулевых» прочитал об опыте производственной системы Toyota и поделился литературой с менеджментом компании. Начали с экспериментов, чтобы понять, подходит ли нам Lean.

За счет оптимизации высвобождено 3000 кв. м площади. Когда только начинали внедрять Lean, то были сложности с масштабированием, не успевали отгружать продукцию. Буквально через год после внедрения мы выросли на 25%.

В начале программой руководил владелец бизнеса, затем мы наняли Lean-менеджера. Я как директор департамента производства также занимаю должность Lean-менеджера.

Главным вызовом было непонимание людей. Некоторые сопротивлялись. Один из топменеджеров компании, который не сдал экзамен, введенный владельцем бизнеса, ушел с должности. Кто-то не хотел менять рабочее место настолько, что тоже увольнялся.

Искусственный интеллект у нас – это, в частности, небольшой магазин с кофемашиной, витриной и холодильником без продавца. Вы берете товар, считывающий соответствующее программное обеспечение, все расчеты и оплата производятся без участия человека.

Также используем ИИ в производстве почтоматов. Кроме того, у нас также есть Smart-платформа, разработанная нашими специалистами, которая уже работает у нас в компании. Через полгода планируем вывести ее на рынок в качестве коммерческого продукта, что поможет в управлении производством, коммерческими проектами, коммуникации с клиентами и дилерами.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні