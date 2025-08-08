Forbes Digital підписка
1 млрд грн в год. МХП Юрия Косюка поставила инновации на конвейер. Куда инвестируют и как быстро возвращают средства?

Самый крупный производитель курятины в Украине агрохолдинг МХП Юрия Косюка с 2010-го внедряет инновации. Война ускорила необходимость модернизации. Как МХП научилась зарабатывать $5 млн с помощью воздуха и почему не увольняет сотрудников, должности которых заменяют роботы?

«Мы живем инновациями», – говорит технический директор производства МХП Виталий Адамчук. В 2024 году компания внедрила 1134 инноваций. В этом году финансирование инноваций увеличено на 10%, до $42 млн.

Это много. К примеру, за €60 млн производитель мяса птицы Avesterra Group Дмитрия Добкина строит новый перерабатывающий цех на «Владимирской птицефабрике».

