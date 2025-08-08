Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
03:50 хвилин
Самый крупный производитель курятины в Украине агрохолдинг МХП Юрия Косюка с 2010-го внедряет инновации. Война ускорила необходимость модернизации. Как МХП научилась зарабатывать $5 млн с помощью воздуха и почему не увольняет сотрудников, должности которых заменяют роботы?
«Мы живем инновациями», – говорит технический директор производства МХП Виталий Адамчук. В 2024 году компания внедрила 1134 инноваций. В этом году финансирование инноваций увеличено на 10%, до $42 млн.
Это много. К примеру, за €60 млн производитель мяса птицы Avesterra Group Дмитрия Добкина строит новый перерабатывающий цех на «Владимирской птицефабрике».
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.