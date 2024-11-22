Экспансия красоты. Украинская сеть косметики ISEI вышла на польский рынок, инвестировав в это $200 000. На что она рассчитывает

Первый магазин сети азиатской косметики ISEI открылся в Варшаве 16 ноября 2024 года. Это только начало, уверяют в компании. Каковы планы ISEI на Польшу и европейский рынок?

Украинская сеть косметики сегмента «средний плюс» ISEI открыла свой первый физический магазин за рубежом. Он расположен в торговом центре Targówek в Варшаве.

Это один из крупных торговых центров польской столицы – почти 60 000 кв. м, говорит СЕО маркетинговой компании Unica 13 Макс Вельч, консультирующий в Польше украинский ритейл. Площадь нового магазина – 70 кв. м, и сейчас это самый большой магазин в сети, говорит соучредительница ISEI Ануш Товмасян.