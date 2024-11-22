Експансія краси. Українська мережа косметики ISEI вийшла на польський ринок, інвестувавши у це $200 000. На що вона розраховує

Перший магазин мережі азіатської косметики ISEI відкрився у Варшаві 16 листопада 2024 року. Це лише початок, запевняють у компанії. Які плани у ISEI на Польщу та європейський ринок?

Українська мережа косметики сегменту «середній плюс» ISEI відкрила свій перший фізичний магазин за кордоном. Він розмістився у торговому центрі Targówek у Варшаві.

Це один з великих торгових центрів польської столиці – майже 60 000 кв. м, каже СЕО маркетингової компанії Unica 13 Макс Вельч, який у Польщі консультує український ритейл. Площа нового магазину – 70 кв. м, і зараз це найбільший магазин у мережі, говорить співзасновниця ISEI Ануш Товмасян.