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IT-подход в горах. Три айтишника и экс-владелец производителя воды приобрели большой, однако стареющий курорт в Карпатах. Почему Кмить, Кицмей и партнеры пошли в этот бизнес

Татьяна Антонюк /из личного архива
Татьяна Антонюк
Forbes

10 хв читання

«Плай», Кицмей, Любінець, Денис та Кміть /Максим Тарківський для Forbes Ukraine

В начале февраля новые владельцы «Плая» (слева направо: Тарас Кицмей, Ярослав Любинец и Олег Денис, а также бизнесмен Николай Кмить) собрались на стратегическую сессию. Тема: виденье курорта на 3–5 лет Фото Максим Тарківський для Forbes Ukraine

Айтишники Тарас Кицмей, Ярослав Любинец и Олег Денис, а также бизнесмен Николай Кмить купили горнолыжный комплекс «Плай». Как они пытаются реанимировать курорт, лучшие времена которого были в прошлом десятилетии

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Материал опубликован в журнале Forbes Ukraine №1 [34] за февраль – март 2025 года.

«Очень классно! Давайте, чтобы и подъемник был виден, и весь ваш комплекс», – руководит фотограф съемкой новых владельцев горнолыжного комплекса «Плай».

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