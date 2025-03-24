IT-подход в горах. Три айтишника и экс-владелец производителя воды приобрели большой, однако стареющий курорт в Карпатах. Почему Кмить, Кицмей и партнеры пошли в этот бизнес

Айтишники Тарас Кицмей, Ярослав Любинец и Олег Денис, а также бизнесмен Николай Кмить купили горнолыжный комплекс «Плай». Как они пытаются реанимировать курорт, лучшие времена которого были в прошлом десятилетии

Материал опубликован в журнале Forbes Ukraine №1 [34] за февраль – март 2025 года.

«Очень классно! Давайте, чтобы и подъемник был виден, и весь ваш комплекс», – руководит фотограф съемкой новых владельцев горнолыжного комплекса «Плай».