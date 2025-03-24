IT-підхід у горах. Троє айтівців та ексвласник виробника води придбали великий, але старіючий курорт у Карпатах. Чому Кміть, Кицмей і партнери пішли в цей бізнес

Айтівці Тарас Кицмей, Ярослав Любінець і Олег Денис, а також бізнесмен Микола Кміть купили гірськолижний комплекс «Плай». Як вони намагаються реанімувати курорт, найкращі часи якого були в минулому десятилітті.
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Матеріал опубліковано у журналі Forbes Ukraine №1 [34] за лютий – березень 2025 року.
«Дуже класно! Давайте, щоб і витяг було видно, і весь ваш комплекс», – керує фотограф зйомкою нових власників гірськолижного комплексу «Плай».
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