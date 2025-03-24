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IT-підхід у горах. Троє айтівців та ексвласник виробника води придбали великий, але старіючий курорт у Карпатах. Чому Кміть, Кицмей і партнери пішли в цей бізнес

Тетяна Антонюк /з особистого архіву
Тетяна Антонюк
Forbes

9 хв читання

«Плай», Кицмей, Любінець, Денис та Кміть /Максим Тарківський для Forbes Ukraine

На початку лютого нові власники «Плаю» (зліва направо: Тарас Кицмей, Ярослав Любінець і Олег Денис, а також бізнесмен Микола Кміть) зібралися на стратегічну сесію. Тема: візія курорту на 3–5 років Фото Максим Тарківський для Forbes Ukraine

Айтівці Тарас Кицмей, Ярослав Любінець і Олег Денис, а також бізнесмен Микола Кміть купили гірськолижний комплекс «Плай». Як вони намагаються реанімувати курорт, найкращі часи якого були в минулому десятилітті.

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Матеріал опубліковано у журналі Forbes Ukraine №1 [34] за лютий – березень 2025 року.

«Дуже класно! Давайте, щоб і витяг було видно, і весь ваш комплекс», – керує фотограф зйомкою нових власників гірськолижного комплексу «Плай». 

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