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Офіси у Львові /Getty Images
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IT-шники уходят, треть площадей – свободны. Что происходит в офисах Львова – четыре вывода и три графика по исследованию CBRE Ukraine

Татьяна Антонюк /из личного архива
Татьяна Антонюк
Forbes

3 хв читання

Во Львове не спешат открывать новые офисы Фото Getty Images

После волны спроса на офисы в начале полномасштабного вторжения Львов перестает быть востребованным бизнес-хабом страны, говорится в исследовании CBRE Ukraine. В текущем году вакантность в офисах города выросла до рекордных 34%, аренда помещений подешевела на 21%. Как изменяется стоимость офисов во Львове и кто главный арендатор?

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Миграция компаний из центральных и восточных регионов в более безопасные западные области, наблюдаемая в 2022 году, завершилась. После стабилизации в 2023-м офисный рынок Львова в 2024-м переживает спад: спрос – низкий, вакантность – растет, ставки аренды – падают.

Новые бизнес-центры, которые планируют открыть в 2025 году, только увеличат вакантность. Арендные ставки могут остаться стабильно низкими, если не произойдет значительных экономических колебаний.

Как работает львовский рынок офисной недвижимости на третий год войны? Forbes Ukraine выбрал главное из исследования.

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