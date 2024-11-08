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Офіси у Львові /Getty Images
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ITівці йдуть, третина площ – вільні. Що відбувається в офісах Львова – чотири висновки і три графіки з дослідження CBRE Ukraine

Тетяна Антонюк /з особистого архіву
Тетяна Антонюк
Forbes

3 хв читання

У Львові не поспішають відкривати нові офіси Фото Getty Images

Після хвилі попиту на офіси на початку повномасштабного вторгнення Львів перестає бути затребуваним бізнес-хабом країни, йдеться в дослідженні CBRE Ukraine. В поточному році вакантність в офісах міста зросла до рекордних 34%, оренда приміщень подешевшала на 21%. Як змінюється ціна на офіси у Львові та хто головний орендар?

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Міграція компаній з центральних та східних регіонів до більш безпечних західних областей, яка спостерігалась у 2022 році, завершилась. Після стабілізації у 2023-му офісний ринок Львова у 2024-му відчуває спад: попит – низький, вакантність – зростає, ставки оренди – падають.

Нові бізнес-центри, які планують відкрити у 2025 році, тільки збільшать вакантність. Орендні ставки можуть залишитися стабільно низькими, якщо не відбудеться значних економічних коливань.

Як працює львівський ринок офісної нерухомості на третій рік війни? Forbes Ukraine вибрав головне з дослідження.  

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