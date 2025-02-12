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Кофе для ВСУ и Goodwine. Ростерия Mad Heads за два года выросла в шесть раз и хочет открыть новое производство. Как заработать на обжарке кофе в Украине

Влада Ясько /из личного архива
Влада Ясько
Forbes

2 хв читання

Кава Mad Heads /Предоставлено компанией Mad Heads

В 2023-2024 годах кофейный рынок в Украине вырос на 23%. Киевская ростерия Mad Heads Coffee Roasters – в шесть раз. Фото Предоставлено компанией Mad Heads

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В 2023-2024 годах кофейный рынок в Украине вырос на 23%. Киевская ростерия Mad Heads Coffee Roasters – в шесть раз. Как предприниматели Артем Врадий и Анатолий Стариковский построили эффективный кофейный бизнес

Как выбрать качественный кофе? Обжарщик с более чем десятилетним опытом Артем Врадий, 31 подошел к этому вопросу основательно. В 2018 году он вместе с киевским ресторатором Анатолием Стариковским, 39 основали ростерию Mad Heads Coffee Roasters. Чтобы выбрать «зеленый» кофе для обжарки, Врадий ездил в Африку и Южную Америку. «С нами до сих пор сотрудничает фермер из Уганды, ферментирующий кофе для нас», – сообщает Стариковский.

В совместном бизнесе Врадий отвечает за поиск зерен, производство и качество конечного продукта, Стариковский – за логистику, финансы и IT.

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