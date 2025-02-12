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Кава для ЗСУ і Goodwine. Ростерія Mad Heads за два роки зросла у шість разів та хоче відкрити нове виробництво. Як заробити на обсмажці кави в Україні

Влада Ясько /з особистого архіву
Влада Ясько
Forbes

2 хв читання

Кава Mad Heads /Надано компанією Mad Heads

У 2023-2024 роках кавовий ринок в Україні зріс на 23%. Київська ростерія Mad Heads Coffee Roasters – у шість разів. Фото Надано компанією Mad Heads

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У 2023-2024 роках кавовий ринок в Україні зріс на 23%. Київська ростерія Mad Heads Coffee Roasters – у шість разів. Як підприємці Артем Врадій та Анатолій Старіковський побудували ефективний кавовий бізнес

Як обрати якісну каву? Обсмажчик з понад десятирічним досвідом Артем Врадій, 31 підійшов до цього питання ґрунтовно. У 2018-му році він разом з київським ресторатором Анатолієм Старіковським, 39 заснували ростерію Mad Heads Coffee Roasters. Щоб обрати «зелену» каву для обсмажки Врадій їздив в Африку та Південну Америку. «З нами досі співпрацює фермер з Уганди, який ферментує каву для нас», – каже Старіковський. 

У спільному бізнесі Врадій відповідає за пошук зерен, виробництво і якість кінцевого продукту, Старіковський – за логістику, фінанси та IT.

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