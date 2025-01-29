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Кофе и бензин. UPG потратила €3 млн на 55 новых кофемашин. Тонкости кофейного бизнеса на АЗС

Анастасия Дэйна /Сергей Пириев для Forbes Ukraine
Анастасия Дэйна
Forbes

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Кавомашина Mytico на АЗС UPG /UPG

Кофемашина Mytico может готовить кофе с кофеином и без на разных видах молока. Фото UPG

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Несмотря на падение топливного рынка, Владимир Петренко не жалеет средств на развитие своей сети АЗС UPG. Одна из самых больших инвестиций за последнее время – приобретение 55 кофейных машин Mytico по €37 000. Это выгодно?

UPG – не самая большая сеть АЗС в Украине. С 85 АЗС она занимает 10-е место. Доля UPG на топливном рынке в прошлом году составила около 5%, по данным консалтинговой компании «Нафторынок».

Но продает UPG с одной АЗС больше всех – до 12 000 л в сутки, тогда как лидеры рынка – ОККО и WOG – по 10 000 и 8000 л соответственно, по данным консалтинговой группы «А-95». Одна из причин – топливо в UPG дешевле, но качество не ниже, говорит директор консалтинга «А-95» Сергей Куюн.

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