Кофе и бензин. UPG потратила €3 млн на 55 новых кофемашин. Тонкости кофейного бизнеса на АЗС

Несмотря на падение топливного рынка , Владимир Петренко не жалеет средств на развитие своей сети АЗС UPG. Одна из самых больших инвестиций за последнее время – приобретение 55 кофейных машин Mytico по €37 000. Это выгодно?

UPG – не самая большая сеть АЗС в Украине. С 85 АЗС она занимает 10-е место. Доля UPG на топливном рынке в прошлом году составила около 5%, по данным консалтинговой компании «Нафторынок».

Но продает UPG с одной АЗС больше всех – до 12 000 л в сутки, тогда как лидеры рынка – ОККО и WOG – по 10 000 и 8000 л соответственно, по данным консалтинговой группы «А-95». Одна из причин – топливо в UPG дешевле, но качество не ниже, говорит директор консалтинга «А-95» Сергей Куюн.