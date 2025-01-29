Кава і бензин. UPG витратила €3 млн на 55 нових кавомашин. Тонкощі кавового бізнесу на АЗС

Попри падіння паливного ринку , Володимир Петренко не шкодує коштів на розвиток своєї мережі АЗС UPG. Одна із найбільших інвестицій за останній час – придбання 55 кавових машин Mytico по €37 000. Це вигідно?

UPG – не найбільша мережа АЗС в Україні. Із 85 АЗС вона посідає 10-те місце. Частка UPG на паливному ринку минулого року становила близько 5%, за даними консалтингової компанії «Нафторинок».

Але продає UPG з однієї АЗС більше за всіх – до 12 000 л на добу, тоді як лідери ринку – ОККО і WOG – по 10 000 і 8000 л відповідно, за даними консалтингової групи «А-95». Одна з причин – пальне у UPG дешевше, але не нижчої якості, каже директор консалтингу «А-95» Сергій Куюн.