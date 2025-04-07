«Инвесторы видят разруху в центре Киева и уходят». Игорь Никонов о «пленках Комарницкого», влиянии активистов и давлении на застройщиков

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Какие вызовы стоят перед внутренними инвесторами? Можно ли превратить Киев в современный город для жизни и бизнеса? Как на застройщиков влияет давление со стороны активистов? Об этом основатель KAN Development Игорь Никонов рассказал в эфире YouTube-проекту «Business Breakfast с Владимиром Федориным» от Forbes Ukraine
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