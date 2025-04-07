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«Инвесторы видят разруху в центре Киева и уходят». Игорь Никонов о «пленках Комарницкого», влиянии активистов и давлении на застройщиков

Владимир Федорин /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Владимир Федорин
Forbes
Татьяна Антонюк /из личного архива
Татьяна Антонюк
Forbes

5 хв читання

KAN Development Ігор Ніконов /Владимир Герасимов для Forbes Ukraine

Основатель девелоперской компании KAN Development Игорь Никонов Фото Владимир Герасимов для Forbes Ukraine

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Какие вызовы стоят перед внутренними инвесторами? Можно ли превратить Киев в современный город для жизни и бизнеса? Как на застройщиков влияет давление со стороны активистов? Об этом основатель KAN Development Игорь Никонов рассказал в эфире YouTube-проекту «Business Breakfast с Владимиром Федориным» от Forbes Ukraine

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