«Інвестори бачать розруху в центрі Києва і йдуть». Ігор Ніконов про «плівки Комарницького», вплив активістів і тиск на забудовників 

Які виклики стоять перед внутрішніми інвесторами? Чи можна перетворити Київ на сучасне місто для життя та бізнесу? Як на забудовників впливає тиск з боку активістів? Про це засновник KAN Development Ігор Ніконов розповів в етері YouTube-проєкту «Business Breakfast із Володимиром Федоріним» від Forbes Ukraine