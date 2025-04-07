«Інвестори бачать розруху в центрі Києва і йдуть». Ігор Ніконов про «плівки Комарницького», вплив активістів і тиск на забудовників 

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Які виклики стоять перед внутрішніми інвесторами? Чи можна перетворити Київ на сучасне місто для життя та бізнесу? Як на забудовників впливає тиск з боку активістів? Про це засновник KAN Development Ігор Ніконов розповів в етері YouTube-проєкту «Business Breakfast із Володимиром Федоріним» від Forbes Ukraine
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