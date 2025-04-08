Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Компании
Дата

Forbes Digital

Акции МХП, Kernel и «Астарты» обвалились, несмотря на стабильные цены на агропродукцию. Почему они смогут быстро отыграть падение?

Влада Ясько /из личного архива
Влада Ясько
Forbes

2 хв читання

тарифи, акції, Kernel /Getty Images

Акции украинских агрохолдингов за первую неделю апреля упали на 7–27% Фото Getty Images

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

04:24 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 04:24

Акции МХП Юрия Косюка, Kernel Андрея Веревского и «Астарты» Виктора Иванчика обвалились на 7–27% из-за биржевой паники, вызванной пошлинами президента США Дональда Трампа. Среди немногих сырьевых товаров, удержавшихся от падения – кукуруза, пшеница и подсолнечное масло – основные экспортные товары Украины. В чем причина их устойчивости и как быстро украинские агрохолдинги снова будут интересны инвесторам?

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні