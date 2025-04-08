Акции МХП, Kernel и «Астарты» обвалились, несмотря на стабильные цены на агропродукцию. Почему они смогут быстро отыграть падение?

Акции МХП Юрия Косюка, Kernel Андрея Веревского и «Астарты» Виктора Иванчика обвалились на 7–27% из-за биржевой паники, вызванной пошлинами президента США Дональда Трампа. Среди немногих сырьевых товаров, удержавшихся от падения – кукуруза, пшеница и подсолнечное масло – основные экспортные товары Украины. В чем причина их устойчивости и как быстро украинские агрохолдинги снова будут интересны инвесторам?