Акции МХП, Kernel и «Астарты» обвалились, несмотря на стабильные цены на агропродукцию. Почему они смогут быстро отыграть падение?

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Акции МХП Юрия Косюка, Kernel Андрея Веревского и «Астарты» Виктора Иванчика обвалились на 7–27% из-за биржевой паники, вызванной пошлинами президента США Дональда Трампа. Среди немногих сырьевых товаров, удержавшихся от падения – кукуруза, пшеница и подсолнечное масло – основные экспортные товары Украины. В чем причина их устойчивости и как быстро украинские агрохолдинги снова будут интересны инвесторам?
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