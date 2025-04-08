Акції «МХП», Kernel і «Астарти» обвалились попри стабільні ціни на агропродукцію. Чому вони зможуть швидко відіграти падіння?

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Акції «МХП» Юрія Косюка, Kernel Андрія Веревського та «Астарти» Віктора Іванчика обвалились на 7-27% через біржову паніку, викликану митами президента США Дональда Трампа. Серед небагатьох сировинних товарів, які утримались від падіння: кукурудза, пшениця та соняшникова олія – основні експортні товари України. В чому причина їхньої стійкості та як швидко українські агрохолдинги знову будуть цікавими для інвесторів?
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