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Акції «МХП», Kernel і «Астарти» обвалились попри стабільні ціни на агропродукцію. Чому вони зможуть швидко відіграти падіння?

Влада Ясько /з особистого архіву
Влада Ясько
Forbes

2 хв читання

тарифи акції кернел /Getty Images

Акції українських агрохолдингів за перший тиждень квітня впали на 7-27% Фото Getty Images

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Акції «МХП» Юрія Косюка, Kernel Андрія Веревського та «Астарти» Віктора Іванчика обвалились на 7-27% через біржову паніку, викликану митами президента США Дональда Трампа. Серед небагатьох сировинних товарів, які утримались від падіння: кукурудза, пшениця та соняшникова олія – основні експортні товари України. В чому причина їхньої стійкості та як швидко українські агрохолдинги знову будуть цікавими для інвесторів?  

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