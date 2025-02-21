Финтех-компании на $24 млрд. 18 дебютантов списка «Финтех 50» от Forbes USA

В этом году в ежегодном списке «Финтех 50» от Forbes USA – 18 новичков, которых вместе оценивают в $23,7 млрд. В прошлом году в этот список вошли только 13 дебютантов. Что это за компании и на каких финтех-рынках оперируют

Forbes USA опубликовал десятый ежегодный список «Финтех 50». В нем отмечены компании, которые продолжают быстро расти и адаптироваться, несмотря на спад отраслевых оценок и инвестиций в частный финтех. Финансирование финтех-стартапов в 2024 году сократилось третий год подряд – до $34 млрд против $42 млрд в 2023-м и $144 млрд в 2021-м, согласно данным CB Insights.

В пятерку наиболее перспективных финтех-компаний вошли: Tipalti ($700 млн), Bilt Rewards ($550 млн), Figure ($500 млн), Zip ($371 млн), DailyPay ($330 млн).

Три категории, связанные с бизнес-услугами, – платежи, B2B-банкинг и финансовые сервисы – доминировали в списке, охватив 31 из 50 компаний, в том числе 13 из 18 новичков. Кризисы в сферах недвижимости и страхования привели к тому, что эти категории имели гораздо меньше представительства в рейтинге: две и четыре компании соответственно. В категории блокчейна и криптовалют всего три победителя, но поддержка индустрии со стороны президента США Дональда Трампа и Конгресса может изменить ситуацию.

Больше всего новичков – в категории платежей. К примеру, DailyPay позволяет сотрудникам получать зарплату сразу после ее начисления, а Highnote создает программное обеспечение для кастомных платежных карт.

Категория B2B-банкинга тоже пополнилась новыми игроками. Arc использует ИИ для автоматизации кредитного анализа, а Parafin кредитует малый бизнес, заменяя традиционные рейтинговые системы на анализ данных по маркетплейсам.

Среди компаний, работающих с корпорациями и Уолл-стрит, оказались Brico, упрощающая получение лицензий, DataVisor, специализирующаяся на борьбе с финансовым мошенничеством, и Zip, автоматизирующая процессы закупок.

Если в предыдущие годы инвесторы скептически относились к кредитным стартапам, то в 2025-м последние снова в тренде. Из 18 новичков шесть занимаются кредитованием, в том числе Aven, которая предлагает кредитные линии под залог жилья, и Bilt, специализирующаяся на кредитах для арендаторов.

Несмотря на сложные времена для финтеха, инновации и адаптация к новым условиям помогают стартапам не только выживать, но и расти.

18 дебютантов списка «Финтех 50» 2025 года

Arc

Штаб-квартира: Сан-Франциско, Калифорния.

Финансирование: $31 млн от Bain Capital Ventures, NFX и Left Lane.

Последняя оценка: $105 млн (30 июня 2022-го).

Достижения: В 2024 году количество клиентов выросло вдвое – до 2500.

Основатели: Дон Мьюир (CEO), MBA Стэнфорд, ранее работавший в Boston Consulting Group, Ник Ломбардо (президент), MBA Стэнфорд, работал в инвестиционном банкинге в Credit Suisse.

Arc – неокоммерческий банк, специализирующийся на частном кредитовании, использующий искусственный интеллект вместо традиционных аналитиков. Он предоставляет две ключевые услуги: коммерческий банкинг (управление денежными средствами и казначейские решения) и платформу для работы с капиталом, которая анализирует кредитные риски.

Благодаря эффективной ИИ-модели Arc взимает около 1% за выпуск долговых инструментов против 3–5% в традиционных банках. В 2024 году компания обработала более $4 млрд кредитных заявок, самая крупная сделка – $200 млн, а средний размер ссуд составил десятки миллионов долларов.

С помощью ИИ компания ARC анализирует кредитные опасности. Фото Shutterstock

Aven

Штаб-квартира: Кэмпбелл, Калифорния.

Финансирование: $288 млн от Khosla Ventures, Caffeinated Capital, Макса Левчина и других.

Последняя оценка: $1 млрд (апрель 2024-го).

Достижения: В 2024 году доход превысил $200 млн, а количество клиентов превысило 30 000.

Основатели: Сади Хан (CEO), Муртада Шах, Колин Викман. Хан более 10 лет работал в Microsoft и Meta.

Aven предлагает кредитные линии под залог недвижимости (HELOC), доступные через кредитную карту. Благодаря залогу жилья ставки ниже, чем у обычных кредитных карт, а технологии компании сокращают время одобрения HELOC. Заявку можно подать через несколько минут, а карточка обычно поступает в течение недели. Основные клиенты – лица с доходом более $100 000 и высоким кредитным рейтингом. Стартап стоимостью более $1 млрд основан в 2020 году после 18-месячной разработки продукта CEO Сади Ханом.

Bilt Rewards

Штаб-квартира: Нью-Йорк, США.

Финансирование: $550 млн от General Catalyst, Ontario Teacherʼs Pension Plan и Left Lane Capital.

Последняя оценка: $3,2 млрд (август 2024-го).

Достижения: В 2024 году выручка выросла до $275 млн (с $116 млн в 2023-м), а база клиентов – до 3,5 млн (с 1,6 млн).

Основатель: Анкур Джайн, ранее создавший несколько стартапов в недвижимости и сфере ухода за детьми.

Стартап Bilt, основанный в 2021 году, позволяет арендаторам в США получать на кредитные карты бонусы, в том числе авиамили, за оплату аренды. Его услугами пользуются жильцы 4,5 млн квартир, а в 2024 году компания обработала транзакции более чем на $36 млрд.

Bilt Rewards дают авиамили в обмен на уплату аренды. Фото Олег Тоцкий/Shutterstock

Brico

Штаб-квартира: Сан-Франциско, Калифорния.

Финансирование: $8 млн от Restive Ventures, Cambrian Ventures, Pear VC и Flourish Ventures.

Последняя оценка: $30 млн (июль 2024-го).

Достижения: Меньше чем через два года Brico привлекла клиентов, таких как Funding Circle, Empower, Bilt и Marqeta.

Основатели: Снидха Кумар (CEO), бывшая руководитель продуктового отдела в Digit (ныне Oportun), Эдвард Свиак (CTO), программист с опытом работы в Marqeta, Twitter и Expedia.

Платформа Brico помогает FinTech-компаниям и другим небанковским финансовым учреждениям (кредиторам, операторам денежных переводов и коллекторам) автоматизировать сложный процесс лицензирования в разных штатах США и отслеживать обновление, отчетность и нормативные изменения. Компания стремится стать TurboTax для лицензирования. Несмотря на то что Brico была основана в 2023 году, она уже имеет 30 клиентов.

DailyPay

Штаб-квартира: Нью-Йорк, США.

Финансирование: $330 млн от RPM Ventures, Carrick Capital Partners и Inspiration Ventures.

Последняя оценка: $1,75 млрд (январь 2024).

Достижения: В 2024 году 5,2 млн работников могли воспользоваться услугами DailyPay (в 2023-м – 4,6 млн).

Основатель: Джейсон Ли, 47, бывший инвестиционный банкир, покинувший компанию в 2022 году и основавший стартап Salt Lab, который в 2024 году приобрела Chime.

CEO: Стейси Грейнер, 51, MBA MIT, ранее работала в Dun & Bradstreet, Cisco и IBM.

Платформа DailyPay предоставляет работникам мгновенный доступ к зарплате. Пользователи могут выбрать один из трех вариантов выплат: бесплатный перевод на следующий день (ACH), мгновенный перевод на карту DailyPay или немедленный перевод на посторонние счета с комиссией $3,5.

Компания обслуживает более 1000 предприятий, включая Target, Hilton и Kroger. Ее доход формируется через комиссии за мгновенные переводы и интерчейндж-комиссии с карты DailyPay. Осенью 2024 года DailyPay вышла на рынок Великобритании.

DataVisor

Штаб-квартира: Маунтин-Вью, Калифорния.

Финансирование: $100 млн от Brighton Park Capital, NewView Capital и GSR Ventures.

Последняя оценка: $260 млн (декабрь 2022-го).

Достижения: В 2024 году компания увеличила выручку на 67%, до $50 млн, и привлекла 10 новых клиентов.

Основатели: Инглян Се (CEO) и Фанг Ю (главный продакт-офицер), которые эмигрировали из Китая для получения PhD в области компьютерных наук в США и работали вместе в Microsoft в течение семи лет до основания DataVisor в 2013 году.

DataVisor использует запатентованные алгоритмы машинного обучения для обнаружения мошеннических платежей, денежных переводов и заявок на кредиты. Технология компании обнаруживает подозрительные транзакции за миллисекунды, блокируя или задерживая их, а также уведомляя пользователей в реальном времени.

Платформа обрабатывает 15 000 транзакций в секунду, среди клиентов – SoFi, Affirm и Marqeta.

Figure

Штаб-квартира: Нью-Йорк, США.

Финансирование: $500 млн от Apollo, Morgan Creek и Ribbit.

Последняя оценка: $3,2 млрд (май 2021-го).

Достижения: ПО Figure использовано для выпуска более $13 млрд HELOC.

Основатели: Майк Кейгни (глава совета директоров), Джун Оу (советник).

CEO: Майкл Таненбаум, ранее работавший в SoFi и Brex.

Финтех-компания Figure, основанная экс-CEO SoFi Technologies Майком Кэгни, упрощает получение кредитной линии под залог жилья (HELOC) благодаря технологиям. Она также использует блокчейн для токенизации и продаж HELOC инвесторам через собственный кредитный маркетплейс.

В 2024 году доход компании вырос на 50%, до $321 млн, а валовая прибыль составила 55%. Около 70% из 150 000 клиентов пришли через более 200 партнеров, в том числе RATE и Credit Karma. В апреле CEO Figure стал Майкл Танненбаум, а Кегни занял должность исполнительного председателя.

Figure ускоряет получение кредитных линий под залог жилья с помощью новых технологий.

Highnote

Штаб-квартира: Сан-Франциско, Калифорния.

Финансирование: $154 млн.

Последняя оценка: Более $750 млн (январь 2025-го).

Достижения: 50 клиентов, среди которых BNY Mellon и FinTech-стартап Mudflap. К концу 2024 года компания достигла $81 млн годового валового дохода.

Основатели: Джон МакКилвейн (CEO), бывший генеральный менеджер Braintree (платежный процессор PayPal), Кин Ки (CTO), бывший директор архитектуры в Braintree.

Основанная в 2020 году, Highnote выпустила свое первое программное обеспечение для выпуска карт, позволяющее бизнесу быстро создавать персонализированные дебетовые и кредитные карты, подобно услугам Marqeta. Позже компания запустила софт для приема онлайн-платежей картами, что поставило ее в конкуренцию со Stripe.

В январе 2025 года Highnote привлекла $90 млн финансирования при оценке свыше $750 млн.

Imprint

Штаб-квартира: Нью-Йорк, США.

Финансирование: $225 млн от Khosla Ventures, Thrive Capital и Ribbit Capital.

Последняя оценка: $600 млн (октябрь 2024-го).

Достижения: К концу 2024 года количество активных аккаунтов выросло до 400 000 (со 100 000 в 2023-м).

Основатели: Дарраг Мерфи (CEO), бывший юрист и консультант McKinsey, Гаура Ахуя (глава совета директоров).

Imprint разрабатывает программное обеспечение для запуска и управления кобрендовыми кредитными картами. Среди клиентов – сеть супермаркетов HEB, Brooks Brothers и Turkish Airlines. Компания создала собственную технологию, чтобы бренды имели больше контроля над программами лояльности.

Increase

Штаб-квартира: Бенд, Орегон.

Финансирование: Без внешнего финансирования.

Достижения: 4500 клиентов в 2024 году (против 3000 в 2023 году). Ожидается выход на прибыльность в 2025 году.

Основатель: Дарраг Бакли (CEO), уроженец Лимерика, Ирландия, выпускник MIT и первый сотрудник Stripe.

Increase помогает техкомпаниям управлять финансами, подключая банки и финтех к платежным системам Visa, Fedwire и FedACH. Основанная первым сотрудником Stripe Даррагом Бакли, компания улучшает прозрачность и надежность транзакций. Среди клиентов – средние банки и финтехи, в том числе Ramp, Check и Pipe.

Nala

Штаб-квартира: Нью-Йорк, США.

Финансирование: $50 млн от Accel Partners, Acrew Capital, Amplo и DST Global.

Последняя оценка: Более $200 млн (июль 2024-го).

Достижения: Количество клиентов в 2024 году выросло до 670 000 (с 250 000 в 2023-м).

Основатель и CEO: Бенджамин Фернандес, выпускник MBA Стэнфорда, бывший телеведущий в сети своих родителей-проповедников. Освещал Олимпиаду 2012 года и Чемпионат мира по футболу 2014 года.

Платформа международных денежных переводов позволяет потребителям в США и 20 странах Европы отправлять деньги в африканские страны, такие как Кения, Нигерия, Уганда, Танзания и Руанда. В августе 2024 г. Nala расширилась на Южную Азию, запустив услуги на Филиппинах.

Кроме переводов, платформа компании – Rafiki («друг» на суахили) – помогает африканским компаниям осуществлять международную торговлю.

Благодаря Nala пользователи могут отправлять деньги в африканские страны из Европы. Фото Shutterstock

Parafin

Штаб-квартира: Сан-Франциско, Калифорния.

Финансирование: $194 млн от Ribbit Capital, Thrive Capital и GIC.

Последняя оценка: $750 млн (декабрь 2024-го).

Достижения: Доход вырос более чем вдвое – до $75 млн в 2024 году (с $31 млн в 2023-м), количество заемщиков выросло с 15 000 до 25 000.

Основатели: Сахил Подар (CEO), Винет Гоэл (CTO и главный продакт-офицер), Ральф Фурман (больше не работает в компании).

Parafin, основанная тремя экс-аналитиками Robinhood, улучшает кредитование малого онлайн-бизнеса, используя данные с платформ Walmart, DoorDash, Amazon и TikTok. Компания интегрирует свои услуги в эти маркетплейсы, позволяя продавцам оформлять кредиты без привязки к личным кредитным рейтингам.

Parafin уже профинансировала более 25 000 малых бизнесов. Последняя оценка компании – $750 млн, привлечено финансирование в размере $194 млн от Ribbit Capital, Thrive Capital и GIC.

Relay

Штаб-квартира: Торонто, Канада.

Финансирование: $51,6 млн от Bain Capital Ventures, Better Tomorrow Ventures и Garage Capital.

Достижения: Доход вырос до $41 млн в 2024 году (с $17 млн ​​в 2023-м), а база клиентов выросла до более чем 100 000 малых предприятий с 46 500.

Основатели: Йосеф Вест (CEO), Пол Кликник (CTO). Вест работал в Wave HQ, которую приобрела H&R Block за $405 млн в 2019 году, Кликник имеет опыт работы у IBM и компании Flipp.

Хотя Relay базируется в Канаде, большинство ее доходов поступает из США. Компания предлагает онлайн-банкинг для малого бизнеса без комиссий по счетам. Клиенты могут открывать до 20 бесплатных чековых счетов и два накопительных с процентной ставкой 1,75–3,76% годовых.

Relay автоматизирует управление денежными средствами, предоставляет кредитную карту Visa с 1,5% кешбэка и интегрируется с бухгалтерским ПО QuickBooks и Xero. Компания зарабатывает на процентах по депозитам, плате за транзакции и подписке за $30 в месяц.

Securitize

Штаб-квартира: Майами, Флорида.

Финансирование: $170 млн от BlackRock, Blockchain Capital и Morgan Stanley.

Последняя оценка: $479 млн (июль 2022-го).

Достижения: Токенизировано более $1 млрд активов, среди партнеров – BlackRock, Hamilton Lane и KKR.

Основатели: Карлос Доминго (CEO), Джейми Финн (президент).

Securitize переводит реальные активы (государственные облигации и акции частных компаний) в блокчейн-формат, упрощая доступ к инвестициям. Основной продукт компании – BUIDL, токенизированный фонд государственных облигаций, запущенный в марте 2024 года в партнерстве с BlackRock, управляющей активами на $11 трлн.

В 2024 году BUIDL имеет $640 млн активов под управлением. В октябре 2024 Securitize расширила свои услуги в сфере управления фондами.

Securitize специализируется на переводе реальных активов в блокчейн-формат. Фото Getty Images

Squire

Штаб-квартира: Нью-Йорк, США.

Финансирование: $165 млн от CRV, Trinity и ICONIQ.

Последняя оценка: $750 млн (июль 2021-го).

Достижения: В 2024 году Squire обработала $741 млн транзакций (в 2023-м – $590 млн).

Основатели: Сонге Ларон, выпускник Йельской школы права, работал в Skadden Arps перед запуском Squire в 2015 году, Дэйв Сальвант, ранее работавший частным банкиром в JPMorgan.

Платформа Squire помогает барбершопам управлять бизнесом, предоставляя инструменты для записи клиентов, расписания, платежей и маркетинга. Первый $1 млрд транзакций она обработала за восемь лет, а второй – только за последние 18 месяцев. В конце 2024 года Squire имела 20 000 клиентов, что на 5000 больше, чем в 2023 году.

Tipalti

Штаб-квартира: Фостер-Сити, Калифорния.

Финансирование: $700 млн от Zeev Ventures, G Squared и Group 11.

Последняя оценка: $8,3 млрд (декабрь 2021-го).

Достижения: В 2024 году компания заработала $182 млн (со $141 млн в 2023-м), обработав платежи на сумму $70 млрд. Однако пока она остается неприбыльной.

Основатели: Чен Амит (CEO), который основал и руководил Atrica, позже была приобретена Nokia-Siemens, Орен Зеев, венчурный инвестор и основатель Zeev Ventures.

Tipalti ускоряет оплату счетов, переводя процесс в онлайн и заменяя бумажные чеки. Платформа поддерживает управление счетами, закупки, массовые платежи, корпоративные карты и расходы сотрудников. Среди клиентов – Spotify, Twitch и GoDaddy. В 2024 году компания запустила новые инструменты для закупок и отчетности на основе ИИ, увеличила количество клиентов с 4000 до 5000 и вышла на европейский рынок.

Tipalti помогает отказаться от бумажных чеков в пользу формата онлайн. Фото papir.kiev.ua

True Link Financial

Штаб-квартира: Сан-Франциско, Калифорния.

Финансирование: $60 млн от Khosla Ventures, QED Investors и Centana Growth Partners.

Последняя оценка: $144 млн (январь 2022-го).

Достижения: В 2024 году доход вырос на 30%, достигнув $30 млн, а компания получила $2 млн чистой прибыли.

Учредители: 42-летний Кай Стичкомб ранее основал две стартап-компании, в том числе платформу для управления продажами и аналитический сервис для редистрибуции избирательных округов. 41-летняя Клер МакДоннелл, бывшая президент True Link, была стипендиаткой Фулбрайта и консультантом в сфере социального влияния, прежде чем соучредить True Link в 2012 году.

True Link предлагает дебетовую карту с гибкими лимитами расходов, которая помогает людям с когнитивными нарушениями, ментальными расстройствами или особыми потребностями безопасно управлять финансами. Компания обслуживает более 150 000 клиентов, управляет активами на сумму около $1,5 млрд и ежегодно обрабатывает транзакции на $750 млн. Стоимость подписки – $12 в месяц.

Zip

Штаб-квартира: Сан-Франциско, Калифорния.

Финансирование: $371 млн от Bond, CRV и Y Combinator.

Последняя оценка: $2,2 млрд (октябрь 2024-го).

Достижение: Количество клиентов возросло до 440 в 2024 году (с 290 в 2023-м). Среди них OpenAI, Prudential, Snowflake и DollarTree.

Основатели: Руджул Запарде (CEO), основавший стартап по прокату авто FlightCar, а впоследствии ставший продуктовым менеджером в Airbnb в 2017 году. Там он познакомился с Лу Ченгом (CTO), работавшим инженером в Airbnb, и вместе они основали Zip в 2020 году.

Процесс закупок за последнее десятилетие стал более сложным и децентрализованным, а рост мошенничества повысил риски. Платформа Zip автоматизирует закупочные процессы, помогает координировать и отслеживать все этапы согласования. Кроме того, Zip обрабатывает платежи – в 2024 году компания провела транзакции более чем на $10 млрд. Через четыре года после основания ее оценили в $2,2 млрд.