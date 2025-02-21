Фінтех-компанії на $24 млрд. 18 дебютантів списку «Фінтех 50» 2025 року від Forbes USA

Цьогоріч у щорічному списку «Фінтех 50» від Forbes USA – 18 компаній-новачків, яких разом оцінюють в $23,7 млрд. Минулого року до цього списку увійшло лише 13 дебютантів. Що це за компанії та на яких фінтех-ринках оперують

Forbes USA опублікував десятий щорічний список «Фінтех 50». У ньому відзначені компанії, які продовжують швидко зростати та адаптуватися, попри спад галузевих оцінок та інвестицій у приватний фінтех. Фінансування фінтех-стартапів у 2024 році скоротилося третій рік поспіль – до $34 млрд проти $42 млрд у 2023-му та $144 млрд у 2021-му, згідно з даними CB Insights.

До пʼятірки найбільш перспективних фінтех-компаній увійшли: Tipalti ($700 млн), Bilt Rewards ($550 млн), Figure ($500 млн), Zip ($371 млн), DailyPay ($330 млн).

Три категорії, пов’язані з бізнес-послугами, – платежі, B2B-банкінг та фінансові сервіси – домінували в списку, охопивши 31 з 50 компаній, зокрема 13 із 18 новачків. Натомість кризи в сферах нерухомості та страхування призвели до того, що ці категорії мали набагато менше представництва в рейтингу: дві та чотири компанії відповідно. У категорії блокчейну та криптовалют лише три переможці, але підтримка індустрії з боку президента США Дональда Трампа та Конгресу може змінити ситуацію.

Найбільше новачків – у категорії платежів. Наприклад, DailyPay дозволяє співробітникам отримувати зарплату одразу після її нарахування, а Highnote створює програмне забезпечення для кастомних платіжних карток.

Категорія B2B-банкінгу теж поповнилася новими гравцями. Arc використовує ШІ для автоматизації кредитного аналізу, а Parafin кредитує малий бізнес, замінюючи традиційні рейтингові системи на аналіз даних із маркетплейсів.

Серед компаній, що працюють із корпораціями та Волл-стріт, опинилися Brico, яка спрощує отримання ліцензій, DataVisor, що спеціалізується на боротьбі з фінансовим шахрайством, та Zip, яка автоматизує процеси закупівель.

Якщо попередні роки інвестори скептично ставилися до кредитних стартапів, то в 2025-му останні знову в тренді. З 18 новачків шість займаються кредитуванням, серед них Aven, яка пропонує кредитні лінії під заставу житла, та Bilt, що спеціалізується на кредитах для орендарів.

Попри складні часи для фінтеху, інновації та адаптація до нових умов допомагають стартапам не лише виживати, а й зростати.

18 дебютантів списку «Фінтех 50» 2025 року

Arc

Штаб-квартира: Сан-Франциско, Каліфорнія.

Фінансування: $31 млн від Bain Capital Ventures, NFX та Left Lane.

Остання оцінка: $105 млн (30 червня 2022-го).

Досягнення: У 2024 році кількість клієнтів зросла вдвічі – до 2500.

Засновники: Дон М’юїр (CEO), MBA Стенфорду, раніше працював у Boston Consulting Group, Нік Ломбардо (президент), MBA Стенфорду, працював в інвестиційному банкінгу в Credit Suisse.

Arc – неокомерційний банк, що спеціалізується на приватному кредитуванні та використовує штучний інтелект замість традиційних аналітиків. Він надає дві ключові послуги: комерційний банкінг (управління коштами та казначейські рішення) і платформу для роботи з капіталом, яка аналізує кредитні ризики.

Завдяки ефективній ШІ-моделі Arc стягує близько 1% за випуск боргових інструментів проти 3–5% у традиційних банках. У 2024 році компанія обробила понад $4 млрд кредитних заявок, найбільша угода – $200 млн, а середній розмір позик становив десятки мільйонів доларів.

З допомогою ШІ компанія ARC аналізує кредитні ризики. Фото Shutterstock

Aven

Штаб-квартира: Кемпбелл, Каліфорнія.

Фінансування: $288 млн від Khosla Ventures, Caffeinated Capital, Макса Левчіна та інших.

Остання оцінка: $1 млрд (квітень 2024-го).

Досягнення: У 2024 році дохід перевищив $200 млн, а кількість клієнтів перевищила 30 000.

Засновники: Саді Хан (CEO), Муртада Шах, Колін Вікман. Хан понад 10 років працював у Microsoft та Meta.

Aven пропонує кредитні лінії під заставу нерухомості (HELOC), доступні через кредитну картку. Завдяки заставі житла ставки нижчі, ніж у звичайних кредитних карток, а технології компанії скорочують час схвалення HELOC. Заявку можна подати за кілька хвилин, а картка зазвичай надходить протягом тижня. Основні клієнти – особи з доходом понад $100 000 і високим кредитним рейтингом. Стартап вартістю понад $1 млрд заснований у 2020 році після 18-місячної розробки продукту CEO Саді Ханом.

Bilt Rewards

Штаб-квартира: Нью-Йорк, США.

Фінансування: $550 млн від General Catalyst, Ontario Teacher’s Pension Plan і Left Lane Capital.

Остання оцінка: $3,2 млрд (серпень 2024-го).

Досягнення: У 2024 році виторг зріс до $275 млн (з $116 млн у 2023-му), а база клієнтів – до 3,5 млн (з 1,6 млн).

Засновник: Анкур Джайн, раніше створив кілька стартапів у нерухомості та сфері догляду за дітьми.

Стартап Bilt, заснований у 2021 році, дозволяє орендарям у США отримувати на кредитні картки бонуси, зокрема авіамилі, за оплату оренди. Його послугами користуються мешканці 4,5 млн квартир, а у 2024 році компанія обробила транзакції на понад $36 млрд.

Bilt Rewards дають авіамилі в обмін за сплату оренди. Фото Олег Тоцький/Shutterstock

Brico

Штаб-квартира: Сан-Франциско, Каліфорнія.

Фінансування: $8 млн від Restive Ventures, Cambrian Ventures, Pear VC і Flourish Ventures.

Остання оцінка: $30 млн (липень 2024-го).

Досягнення: Менше ніж за два роки Brico залучила клієнтів, таких як Funding Circle, Empower, Bilt і Marqeta.

Засновники: Снідха Кумар (CEO), колишня керівниця продуктового відділу в Digit (нині Oportun), Едвард Свіак (CTO), програміст із досвідом роботи у Marqeta, Twitter і Expedia.

Платформа Brico допомагає FinTech-компаніям та іншим небанківським фінансовим установам (кредиторам, операторам грошових переказів і колекторам) автоматизувати складний процес ліцензування в різних штатах США та відстежувати оновлення, звітність і нормативні зміни. Компанія прагне стати TurboTax для ліцензування. Попри те що Brico була заснована у 2023 році, вона вже має 30 клієнтів.

DailyPay

Штаб-квартира: Нью-Йорк, США.

Фінансування: $330 млн від RPM Ventures, Carrick Capital Partners і Inspiration Ventures.

Остання оцінка: $1,75 млрд (січень 2024).

Досягнення: У 2024 році 5,2 млн працівників могли скористатися послугами DailyPay (у 2023-му – 4,6 млн).

Засновник: Джейсон Лі, 47, колишній інвестиційний банкір, який залишив компанію у 2022 році та заснував стартап Salt Lab, який у 2024 році придбала Chime.

CEO: Стейсі Грейнер, 51, MBA MIT, раніше працювала у Dun & Bradstreet, Cisco та IBM.

Платформа DailyPay надає працівникам миттєвий доступ до зарплати. Користувачі можуть вибрати один із трьох варіантів виплат: безкоштовний переказ на наступний день (ACH), миттєвий переказ на картку DailyPay або негайний переказ на сторонні рахунки з комісією $3,5.

Компанія обслуговує понад 1000 підприємств, зокрема Target, Hilton і Kroger. Її дохід формується через комісії за миттєві перекази та інтерчейндж-комісії з картки DailyPay. Восени 2024 року DailyPay вийшла на ринок Великої Британії.

DataVisor

Штаб-квартира: Маунтін-В’ю, Каліфорнія.

Фінансування: $100 млн від Brighton Park Capital, NewView Capital і GSR Ventures.

Остання оцінка: $260 млн (грудень 2022-го).

Досягнення: У 2024 році компанія збільшила виручку на 67%, до $50 млн, та залучила 10 нових клієнтів.

Засновники: Їнглян Се (CEO) і Фанг Ю (головний продакт-офіцер), які емігрували з Китаю для отримання PhD у сфері комп’ютерних наук у США та працювали разом у Microsoft протягом семи років перед заснуванням DataVisor у 2013 році.

DataVisor використовує запатентовані алгоритми машинного навчання для виявлення шахрайських платежів, грошових переказів і заявок на кредити. Технологія компанії виявляє підозрілі транзакції за мілісекунди, блокуючи або затримуючи їх, а також сповіщаючи користувачів у реальному часі.

Платформа обробляє 15 000 транзакцій на секунду, серед клієнтів – SoFi, Affirm і Marqeta.

Figure

Штаб-квартира: Нью-Йорк, США.

Фінансування: $500 млн від Apollo, Morgan Creek і Ribbit.

Остання оцінка: $3,2 млрд (травень 2021-го).

Досягнення: ПЗ Figure використано для випуску понад $13 млрд HELOC.

Засновники: Майк Кейгні (голова ради директорів), Джун Оу (радник).

CEO: Майкл Таненбаум, раніше працював у SoFi та Brex.

Фінтех-компанія Figure, заснована екс-CEO SoFi Technologies Майком Кегні, спрощує отримання кредитної лінії під заставу житла (HELOC) завдяки технологіям. Вона також використовує блокчейн для токенізації та продажу HELOC інвесторам через власний кредитний маркетплейс.

У 2024 році дохід компанії зріс на 50%, до $321 млн, а валовий прибуток склав 55%. Близько 70% із 150 000 клієнтів прийшли через понад 200 партнерів, зокрема RATE та Credit Karma. У квітні CEO Figure став Майкл Танненбаум, а Кегні зайняв посаду виконавчого голови.

Figure прискорює отримання кредитних ліній під заставу житла через нові технології.

Highnote

Штаб-квартира: Сан-Франциско, Каліфорнія.

Фінансування: $154 млн.

Остання оцінка: Понад $750 млн (січень 2025-го).

Досягнення: 50 клієнтів, серед яких BNY Mellon і FinTech-стартап Mudflap. До кінця 2024 року компанія досягла $81 млн річного валового доходу.

Засновники: Джон Макілвейн (CEO), колишній генеральний менеджер Braintree (платіжний процесор PayPal), Кін Кі (CTO), колишній директор архітектури в Braintree.

Заснована в 2020 році, Highnote випустила своє перше програмне забезпечення для випуску карток, що дозволяє бізнесу швидко створювати персоналізовані дебетові та кредитні картки, подібно до послуг Marqeta. Пізніше компанія запустила софт для прийому онлайн-платежів картками, що поставило її в конкуренцію зі Stripe.

У січні 2025 року Highnote залучила $90 млн фінансування при оцінці понад $750 млн.

Imprint

Штаб-квартира: Нью-Йорк, США.

Фінансування: $225 млн від Khosla Ventures, Thrive Capital і Ribbit Capital.

Остання оцінка: $600 млн (жовтень 2024-го).

Досягнення: До кінця 2024 року кількість активних акаунтів зросла до 400 000 (зі 100 000 у 2023-му).

Засновники: Дарраг Мерфі (CEO), колишній юрист та консультант McKinsey, Гаура Ахуя (голова ради директорів).

Imprint розробляє програмне забезпечення для запуску та управління кобрендовими кредитними картками. Серед клієнтів – мережа супермаркетів H-E-B, Brooks Brothers і Turkish Airlines. Компанія створила власну технологію, щоб бренди мали більше контролю над програмами лояльності.

Increase

Штаб-квартира: Бенд, Орегон.

Фінансування: Без зовнішнього фінансування.

Досягнення: 4500 клієнтів у 2024 році (проти 3000 у 2023 році). Очікується вихід на прибутковість у 2025 році.

Засновник: Дарраг Баклі (CEO), уродженець Лімерика, Ірландія, випускник MIT і перший співробітник Stripe.

Increase допомагає техкомпаніям керувати фінансами, підключаючи банки та фінтех до платіжних систем Visa, Fedwire та FedACH. Заснована першим співробітником Stripe Даррагом Баклі, компанія покращує прозорість та надійність транзакцій. Серед клієнтів – середні банки та фінтехи, зокрема Ramp, Check і Pipe.

Nala

Штаб-квартира: Нью-Йорк, США.

Фінансування: $50 млн від Accel Partners, Acrew Capital, Amplo і DST Global.

Остання оцінка: Понад $200 млн (липень 2024-го).

Досягнення: Кількість клієнтів у 2024 році зросла до 670 000 (із 250 000 у 2023-му).

Засновник та CEO: Бенджамін Фернандес, випускник MBA Стенфорду, колишній телеведучий у мережі своїх батьків-проповідників. Висвітлював Олімпіаду 2012 року та Чемпіонат світу з футболу 2014 року.

Платформа міжнародних грошових переказів, що дозволяє споживачам у США та 20 країнах Європи відправляти гроші в африканські країни, такі як Кенія, Нігерія, Уганда, Танзанія та Руанда. У серпні 2024 року Nala розширилася на Південну Азію, запустивши послуги на Філіппінах.

Окрім переказів, платформа компанії – Rafiki («друг» на суахілі) – допомагає африканським компаніям здійснювати міжнародну торгівлю.

Завдяки Nala користувачі можуть відправляти гроші в африканські країни з Європи. Фото Shutterstock

Parafin

Штаб-квартира: Сан-Франциско, Каліфорнія.

Фінансування: $194 млн від Ribbit Capital, Thrive Capital і GIC.

Остання оцінка: $750 млн (грудень 2024-го).

Досягнення: Дохід зріс більш ніж удвічі – до $75 млн у 2024 році (з $31 млн у 2023-му), кількість позичальників зросла з 15 000 до 25 000.

Засновники: Сахіл Подар (CEO), Вінет Гоел (CTO і головний продакт-офіцер), Ральф Фурман (більше не працює в компанії).

Parafin, заснована трьома ексаналітиками Robinhood, покращує кредитування малого онлайн-бізнесу, використовуючи дані з платформ Walmart, DoorDash, Amazon і TikTok. Компанія інтегрує свої послуги у ці маркетплейси, дозволяючи продавцям оформлювати кредити без прив’язки до особистих кредитних рейтингів.

Parafin уже профінансувала понад 25 000 малих бізнесів. Остання оцінка компанії – $750 млн, залучено фінансування в розмірі $194 млн від Ribbit Capital, Thrive Capital і GIC.

Relay

Штаб-квартира: Торонто, Канада.

Фінансування: $51,6 млн від Bain Capital Ventures, Better Tomorrow Ventures і Garage Capital.

Досягнення: Дохід зріс до $41 млн у 2024 році (з $17 млн у 2023-му), а база клієнтів зросла до понад 100 000 малих підприємств зі 46 500.

Засновники: Йосеф Вест (CEO), Пол Клікнік (CTO). Вест працював у Wave HQ, яку придбала H&R Block за $405 млн у 2019 році, Клікнік має досвід роботи в IBM і компанії Flipp.

Хоча Relay базується в Канаді, більшість її доходів надходить із США. Компанія пропонує онлайн-банкінг для малого бізнесу без комісій за рахунки. Клієнти можуть відкривати до 20 безкоштовних чекових рахунків і два накопичувальні з процентною ставкою 1,75–3,76% річних.

Relay автоматизує управління коштами, надає кредитну картку Visa з 1,5% кешбеку та інтегрується з бухгалтерським ПЗ QuickBooks і Xero. Компанія заробляє на відсотках із депозитів, платі за транзакції та підписці за $30 на місяць.

Securitize

Штаб-квартира: Маямі, Флорида.

Фінансування: $170 млн від BlackRock, Blockchain Capital і Morgan Stanley.

Остання оцінка: $479 млн (липень 2022-го).

Досягнення: Токенізовано понад $1 млрд активів, серед партнерів – BlackRock, Hamilton Lane і KKR.

Засновники: Карлос Домінго (CEO), Джеймі Фінн (президент).

Securitize переводить реальні активи (державні облігації та акції приватних компаній) у блокчейн-формат, спрощуючи доступ до інвестицій. Основний продукт компанії – BUIDL, токенізований фонд державних облігацій, запущений у березні 2024 року в партнерстві з BlackRock, яка управляє активами на $11 трлн.

На 2024 рік BUIDL має $640 млн активів під управлінням. У жовтні 2024 року Securitize розширила свої послуги у сфері управління фондами.

Securitize спеціалізується на переведенні реальних активів у блокчейн-формат. Фото Getty Images

Squire

Штаб-квартира: Нью-Йорк, США.

Фінансування: $165 млн від CRV, Trinity і ICONIQ.

Остання оцінка: $750 млн (липень 2021-го).

Досягнення: У 2024 році Squire обробила $741 млн транзакцій (у 2023-му – $590 млн).

Засновники: Сонге Ларон, випускник Єльської школи права, працював у Skadden Arps перед запуском Squire у 2015 році, Дейв Сальвант, раніше працював приватним банкіром у JPMorgan.

Платформа Squire допомагає барбершопам керувати бізнесом, надаючи інструменти для запису клієнтів, розкладу, платежів і маркетингу. Перший $1 млрд транзакцій вона опрацювала за вісім років, а другий – лише за останні 18 місяців. Наприкінці 2024 року Squire мала 20 000 клієнтів, що на 5000 більше, ніж у 2023-му.

Tipalti

Штаб-квартира: Фостер-Сіті, Каліфорнія.

Фінансування: $700 млн від Zeev Ventures, G Squared і Group 11.

Остання оцінка: $8,3 млрд (грудень 2021-го).

Досягнення: У 2024 році компанія заробила $182 млн (з $141 млн у 2023-му), обробивши платежі на суму $70 млрд. Однак поки що вона залишається неприбутковою.

Засновники: Чен Аміт (CEO), який заснував і керував Atrica, що пізніше була придбана Nokia-Siemens, Орен Зеев, венчурний інвестор і засновник Zeev Ventures.

Tipalti прискорює оплату рахунків, переводячи процес в онлайн і замінюючи паперові чеки. Платформа підтримує управління рахунками, закупівлі, масові платежі, корпоративні картки та витрати співробітників. Серед клієнтів – Spotify, Twitch і GoDaddy. У 2024 році компанія запустила нові інструменти для закупівель і звітності на основі ШІ, збільшила кількість клієнтів з 4000 до 5000 і вийшла на європейський ринок.

Tipalti допомагає відмовитися від паперових чеків на користь формату онлайн. Фото papir.kiev.ua

True Link Financial

Штаб-квартира: Сан-Франциско, Каліфорнія.

Фінансування: $60 млн від Khosla Ventures, QED Investors і Centana Growth Partners.

Остання оцінка: $144 млн (січень 2022-го).

Досягнення: У 2024 році дохід зріс на 30%, досягнувши $30 млн, а компанія отримала $2 млн чистого прибутку.

Засновники: 42-річний Кай Стічкомб раніше заснував дві стартап-компанії, зокрема платформу для управління продажами та аналітичний сервіс для редистрибуції виборчих округів. 41-річна Клер МакДоннелл, колишня президентка True Link, була стипендіаткою Фулбрайта та консультанткою у сфері соціального впливу, перш ніж співзаснувати True Link у 2012 році.

True Link пропонує дебетову картку з гнучкими лімітами витрат, що допомагає людям із когнітивними порушеннями, ментальними розладами або особливими потребами безпечно керувати фінансами. Компанія обслуговує понад 150 000 клієнтів, управляє активами на суму майже $1,5 млрд і щороку обробляє транзакції на $750 млн. Вартість підписки – $12 на місяць.

Zip

Штаб-квартира: Сан-Франциско, Каліфорнія.

Фінансування: $371 млн від Bond, CRV і Y Combinator.

Остання оцінка: $2,2 млрд (жовтень 2024-го).

Досягнення: Кількість клієнтів зросла до 440 у 2024 році (зі 290 у 2023-му). Серед них OpenAI, Prudential, Snowflake і DollarTree.

Засновники: Руджул Запарде (CEO), який заснував стартап із прокату авто FlightCar, а згодом став продуктовим менеджером в Airbnb у 2017 році. Там він познайомився з Лу Ченгом (CTO), який працював інженером у Airbnb, і разом вони заснували Zip у 2020 році.

Процес закупівель за останнє десятиліття став більш складним і децентралізованим, а зростання шахрайства підвищило ризики. Платформа Zip автоматизує закупівельні процеси, допомагає координувати їх та відстежувати всі етапи узгодження. Крім того, Zip обробляє платежі – у 2024 році компанія провела транзакції на понад $10 млрд. Через чотири роки після заснування її оцінили у $2,2 млрд.