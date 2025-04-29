«Крутые буровые установки, которые нужны всем». Игорь Мазепа потратил десятки миллионов долларов на оборудование китайской Beiken. Как он будет возвращать деньги

Инвестбанкир Игорь Мазепа, 48 стал владельцем китайской нефтегазосервисной «Бейкень Энергетика Украина», имеющей восемь буровых установок. Как Мазепа планирует заработать на рынке, где частные компании уже четвертый год сокращают добычу и находятся под обстрелами россиян?