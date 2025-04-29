«Крутые буровые установки, которые нужны всем». Игорь Мазепа потратил десятки миллионов долларов на оборудование китайской Beiken. Как он будет возвращать деньги

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Инвестбанкир Игорь Мазепа, 48 стал владельцем китайской нефтегазосервисной «Бейкень Энергетика Украина», имеющей восемь буровых установок. Как Мазепа планирует заработать на рынке, где частные компании уже четвертый год сокращают добычу и находятся под обстрелами россиян?
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