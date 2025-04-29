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«Круті бурові установки, які потрібні усім». Ігор Мазепа витратив десятки мільйонів доларів на обладнання китайської Beiken. Як він повертатиме гроші

Ольга Чайка /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Ольга Чайка
Forbes

3 хв читання

Ігор Мазепа /Антон Забєльський для Forbes Ukraine

Ігор Мазепа Фото Антон Забєльський для Forbes Ukraine

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Інвестбанкір Ігор Мазепа, 48 став власником китайської нафтогазосервісної «Бейкень Енергетика Україна», яка має вісім бурових установок. Як Мазепа планує заробити на ринку, де приватні компанії вже четвертий рік поспіль скорочують видобуток і перебувають під обстрілами росіян?

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