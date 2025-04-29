«Круті бурові установки, які потрібні усім». Ігор Мазепа витратив десятки мільйонів доларів на обладнання китайської Beiken. Як він повертатиме гроші

Інвестбанкір Ігор Мазепа, 48 став власником китайської нафтогазосервісної «Бейкень Енергетика Україна», яка має вісім бурових установок. Як Мазепа планує заробити на ринку, де приватні компанії вже четвертий рік поспіль скорочують видобуток і перебувають під обстрілами росіян?