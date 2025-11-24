Forbes Digital підписка
Львовские турки. Onur Group планирует вложить $650 млн в украинский бизнес до 2030-го. Что, кроме строительства, ее интересует?

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

9 хв читання

В 2021 году Onur завершила реконструкцию площади возле львовского вокзала за 238 млн грн. Глава ОО «Зручне місто» Юрий Тер-Арутюнян считает обновленную Дворцовую «лучшей вокзальной площадью в Украине».

В 2021 году Onur завершила реконструкцию площади возле львовского вокзала за 238 млн грн. Глава ОО «Зручне місто» Юрий Тер-Арутюнян считает обновленную Дворцовую «лучшей вокзальной площадью в Украине». Фото предоставлено пресс-службой

За 21 год турецкий Onur Group развил в Украине очень диверсифицированный бизнес: он строит дороги и мосты, создает ветропарки, гостиницы, лечит и кормит украинцев. Как устроен самый украинский турецкий холдинг?

«Какие же они турки, если спонсируют украинских националистов – «Пласт»? – полушутя обрывает вопросы журналистки Forbes Ukraine о конкуренте топ-менеджер крупной строительной компании. – Они давно «наши».

Onur Group выросла из компании-подрядчика в диверсифицированный холдинг, бизнес-интересы которого, кроме дорожного строительства, включают энергетику, майнинг, гостиничный бизнес, медтех и т.д. Глава компании Эмре Караахметоглу, 44, за это время проникся украинской культурой, выучил язык, создал семью с украинкой.

