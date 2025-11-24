За 21 рік турецька Onur Group розвинула в Україні дуже диверсифікований бізнес: вона будує дороги та мости, створює вітропарки, готелі, лікує і годує українців. Як влаштований найбільш український турецький холдинг?
«Які ж вони турки, якщо спонсорують українських націоналістів – «Пласт»? – напівжартома обриває запитання журналістки Forbes Ukraine про конкурента топменеджер великої будівельної компанії. – Вони давно «наші».
Onur Group виросла з компанії-підрядника у диверсифікований холдинг, бізнес-інтереси якого окрім дорожнього будівництва включають енергетику, майнінг, готельний бізнес, медтех тощо. Очільник компанії Емре Караахметоглу, 44, за цей час перейнявся українською культурою, вивчив мову, створив сім’ю з українкою.
