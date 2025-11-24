Підписка від 25 грн
Львівські турки. Onur Group планує вкласти $650 млн в український бізнес до 2030-го. Що її цікавить за межами будівництва?

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

9 хв читання

На початку нульових турецький бізнесмен Онур Четінджевіз відрядив племінника Емре Караахметоглу, який щойно закінчив Улудагський університет, досліджувати бізнес-клімат в Україні. /надано пресслужбою

На початку нульових турецький бізнесмен Онур Четінджевіз відрядив племінника Емре Караахметоглу, який щойно закінчив Улудагський університет, досліджувати бізнес-клімат в Україні. Фото надано пресслужбою

За 21 рік турецька Onur Group розвинула в Україні дуже диверсифікований бізнес: вона будує дороги та мости, створює вітропарки, готелі, лікує і годує українців. Як влаштований найбільш український турецький холдинг?

«Які ж вони турки, якщо спонсорують українських націоналістів – «Пласт»? – напівжартома обриває запитання журналістки Forbes Ukraine про конкурента топменеджер великої будівельної компанії. – Вони давно «наші».

Onur Group виросла з компанії-підрядника у диверсифікований холдинг, бізнес-інтереси якого окрім дорожнього будівництва включають енергетику, майнінг, готельний бізнес, медтех тощо. Очільник компанії Емре Караахметоглу, 44, за цей час перейнявся українською культурою, вивчив мову, створив сім’ю з українкою.

