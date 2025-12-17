Один из самых дорогих городов мира – Лондон – пополнился новым украинским игроком. Львовский бренд одежды «Авиация Галичины» от «Холдинга эмоций !FEST» открыл первый магазин за рубежом – в сердце торгового квартала Сохо. Как украинские предприниматели выходят на британский рынок и с какими вызовами сталкиваются?

Магазин «Авиация Галичины» в британской столице открылся 14 декабря 2025-го, о чем сообщил в соцсетях совладелец «Холдинга эмоций !FEST» Юрий Назарук. «Это рабочее, тихое открытие, чтобы все попробовать и настроить, и на наших пакетах скромно появится лондонский адрес», – отметил он.

За 11 лет работы бренд запустил три производства, собственную типографию и сеть из 10 магазинов – в Киеве, Львове и с недавних пор в Лондоне.