Одне з найдорожчих міст світу – Лондон – поповнилося новим українським гравцем. Львівський бренд одягу «Авіація Галичини» від «Холдингу емоцій !FEST» відкрив перший магазин за кордоном – у серці торговельного кварталу Сохо. Як українські підприємці виходять на британський ринок і з якими викликами стикаються?
Магазин «Авіація Галичини» у британській столиці відкрився 14 грудня 2025-го, про що повідомив у соцмережах співвласник «Холдингу емоцій !FEST» Юрій Назарук. «Це робоче, тихе відкриття, щоб все спробувати та налаштувати, і на наших пакунках скромно з’явиться лондонська адреса», – зазначив він.
За 11 років роботи бренд запустив три виробництва, власну друкарню та мережу з 10 магазинів – у Києві, Львові та віднедавна в Лондоні.
