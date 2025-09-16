Forbes Digital підписка
Панель про індустріальні парки на Форумі промисловців Forbes Ukraine /Фото Сергей Пириев для Forbes Ukraine
«Минус 20% головной боли». В Украине запускают 30 индустриальных парков ежегодно. Какие преимущества они дают и почему работает только треть

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

3 хв читання

В Украине запускают 30 индустриальных парков ежегодно. Какие преимущества они дают и почему работает только треть Фото Фото Сергей Пириев для Forbes Ukraine

За три года войны количество индустриальных парков в Украине удвоилось – до 105. Рассмотрения правительством ждут еще 30 парков. Но только треть из них смогла привлечь к себе производителей. Какие преимущества индустриальных парков и что мешает их развитию в Украине? Главное из панели об индустриальных парках на Форуме промышленников Forbes Ukraine

«Это фото пахнет будущим», – говорит со сцены Форума промышленников совладелец Alterra Group Дмитрий Ковальчук. На фото только что завершенная производственная линия компании USP Panels в одном из семи индустриальных парков Alterra. Над ее запуском две команды работали более 14 месяцев.

Резидентами Alterra также стали производитель специальной техники (для ГСЧС и других служб) «Пожмашина», бренд носков Dodo Socks, ювелирная фабрика Family Gold Masters и другие.

