За три года войны количество индустриальных парков в Украине удвоилось – до 105. Рассмотрения правительством ждут еще 30 парков. Но только треть из них смогла привлечь к себе производителей . Какие преимущества индустриальных парков и что мешает их развитию в Украине? Главное из панели об индустриальных парках на Форуме промышленников Forbes Ukraine

«Это фото пахнет будущим», – говорит со сцены Форума промышленников совладелец Alterra Group Дмитрий Ковальчук. На фото только что завершенная производственная линия компании USP Panels в одном из семи индустриальных парков Alterra. Над ее запуском две команды работали более 14 месяцев.

Резидентами Alterra также стали производитель специальной техники (для ГСЧС и других служб) «Пожмашина», бренд носков Dodo Socks, ювелирная фабрика Family Gold Masters и другие.