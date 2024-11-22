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«Уникальный случай». Владельцу «Пожмашины» Олегу Аверьянову грозит до семи лет заключения из-за якобы угона машины у экс-супруги

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

3 хв читання

Олег Авер'янов, СЕО «Пожмашини» /надано пресслужбою Пожмашина

СЕО «Пожмашины» Олег Аверьянов может попасть за решетку на семь лет и потерять бизнес. Каковы причины? Фото надано пресслужбою Пожмашина

Олег Аверьянов – владелец самого крупного в Украине производителя пожарной техники «Пожмашина» может оказаться за решеткой на семь лет и, возможно, потерять бизнес. Причина – якобы кража авто у экс-супруги. Бизнесмен видит в деле попытку рейдества

«Почти подписали договор на строительство в Украине второго завода за $12 млн во Львове. А теперь вынужден бороться, чтобы не отобрали первый», – рассказывает Олег Аверьянов, владелец Прилукского завода противопожарной техники «Пожмашина».

Аверьянов общается с Forbes Ukraine из-за границы. Причина – решение Черниговского апелляционного суда от сентября 2024 года. Его признали виновным в незаконном завладении автомобилем Porsche Cayenne, приобретенным им самим в 2013 году. Предпринимателю грозит наказание в виде семи лет тюрьмы.

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